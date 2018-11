Nella giornata del 25 novembre il sostegno per le donne può avere varie forme. La Moda Italiana, con l’evento “Once upon a time… Cinderella in Naples”, ha voluto dare un contributo inedito: i brand sulla catwalk hanno sfilato con modelle che avevano in volto il tratto di rossetto rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Mentre un principino in ginocchio bacia la mano di una baby Cinderella, Lorenzo Flaherty, presentatore dell’evento, chiude la serata con la frase: “Affinché i sogni diventino realtà, insegniamo ai nostri figli che ogni Donna è una principessa!”

Un messaggio forte e delicato allo stesso tempo, che ha sorpreso la platea, aperto i cuori e fatto versare qualche lacrima.

Il 25 novembre 2018, da un’idea della Event Planner Mena Alfano (che a sorpresa ha ricevuto in dono un prezioso ‘gioiello simbolo’ dalle mani di Elena Amore della Gioielleria Amore), il mondo delle favole ha incantato un elegantissimo pubblico al castello “La Sonrisa” di Sant’Antonio Abate (NA).

Un evento unico, organizzato in collaborazione con la For You Communication, che ha visto protagoniste non solo le Donne, ma anche l’amore, la favola e il lusso. Una fiaba ad occhi aperti in un luogo incantato dove la conduzione di Valeria Altobelli e Lorenzo Flaherty ha dato un tocco romantico alla serata.

A vestire la magia, nel salone “Luigi XV”, la catwalk di Graziano Amadori con dodici abiti dedicati, ispirati ai quattro elementi: fuoco, terra, aria e acqua, tutti declinati al femminile; il brand Cleofe Finati, non dimentica che un sogno spesso è condiviso e sceglie di portare in passerella Amet, la nuova collezione uomo 2019 che rappresenta ‘un abbraccio lungo, stretto e urlato’. Per Marinella Galloni la donna fin da piccola è protagonista, così dedica all’evento una capsule collection ‘Mini Me’. Le bridal women collections entrano in scena con Anita Sposi che sfila con la collezione A/W 2018/2019, Stefano Blandaleone con la prestigiosa Luxury Vibes Collection e Ada Sorrentino con l’elegante Alta Moda Sposa 2019.

A scandire i passi del sogno, Mario Valentino ha realizzato un prezioso paio di scarpe, in limited edition, dal nome “Once upon a time… Cinderella in Naples”. La ‘scarpetta’ di Mario Valentino ha brillato in tutto il suo fascino nella rievocazione scenica del famoso ballo. Una performance sulle note del valzer di Tchaikovsky che, attraverso l’esibizione di alcune coppie di ballerini professionisti e le acconciature di Marina's Style, hanno portato il pubblico in una magica atmosfera da sogno.

Ma i sogni prendono forma dalla testa e, in un giorno così, non poteva mancare la presenza di Giuseppe Fata, “il genio dell’arte sulla testa”, che ha stupito i presenti con la nuova collezione 'White Inside' ispirata alla magnificenza dell’arte Barocca di Gian Lorenzo Bernini. La special Head Sculpture ‘Free woman’ è stata indossata dalla testimonial d’eccezione Valeria Altobelli per rendere omaggio a questa giornata.

Le acconciature dei modelli e modelle della Costa Etruschi Model Agency e dei conduttori della serata, sono state affidate agli hair stylist di franchising campani del gruppo Jean Louis David, mentre il make up è stato curato dell’Accademia Liliana Paduano.

Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso hanno ricordato le tante donne vittime di violenza, dedicando loro una scena tratta dallo spettacolo teatrale “Donne che non si arrendono”.

“Once upon a time…” è stato concepito come un inno per celebrare le donne in tutta la loro essenza, forza, bellezza e femminilità. Le donne del terzo millennio che tra lavoro, famiglia e affanni non smettono di lottare per la propria libertà… e che continuano a sognare. All’astrologa Mirella Stazi il compito di illuminare i loro sogni con le previsioni dei segni zodiacali sulla vita sentimentale.

Sono intervenuti tanti volti noti del giornalismo italiano e d’oltremanica come Antonio Pascotto, Roberta Damiata, Gabriella Chiarappa, Emmy Yoshida, Armando Sanchez, Antonio D’Addio e tanti altri. Inoltre, Rocco Fredella e gli speaker di Radio Italia, Maurizio Martinelli e Simona Peparello.

“Once upon a time… Cinderella in Naples”, un evento nell’evento, il racconto di un libro d’amore, la cui copertina è dedicata al wedding, al luxury, all’haute couture.