TEATRO COMUNALE LE FONTANACCE

ROCCA PRIORA

Piazzale Zanardelli (Belvedere)

VariETA’ Romane”

di e con

Danilo Brugia e Paciullo

Dopo mesi di chiusura forzata per il Covid, è arrivato il momento di inaugurare la nuova stagione, che si preannuncia ricca di spettacoli con protagonisti di alto livello, oltre che estremamente varia nei generi e nelle proposte. Il primo spettacolo sarà all’insegna del divertimento e del coinvolgimento del pubblico con un duo eccezionale che sono i conduttori del programma di VIPiace di Radio Roma.

“VariETA’ Romane” è un Varietà che si propone di intrattenere il pubblico tra comicità, canzoni e momenti di Show puro, raccontando la vera ed anche “presunta vera” storia di Roma.

Le varie età si scopriranno grazie ad un fantastico viaggio con un narratore ( Danilo Brugia che ricorderete per Carràmba, Domenica In, Tale e Quale show, Centovetrine) che racconta con apparente leggerezza la storia, ma in realtà è fine conoscitore; ed un altro personaggio ( Paciullo Attore, cantante, conduttore televisivo e radiofonico ) che con goliardia ed esuberanza impersona lo spirito della bella Roma.

Equivoci, detti, battute stornelli e personaggi storici, renderanno unico lo spettacolo in cui si porterà a conoscere le tappe fondamentali e le vicende che hanno reso la nostra città celebre in tutto il mondo.

Ammirata per l’antichità, la storia, l’arte, la poesia, il teatro ed il cinema. Un itinerario che i due protagonisti renderanno divertente ed esilarante, attirando l’attenzione ed il consenso degli spettatori con una ironia pura e semplice ed una recitazione sempre garbata mai volgare.

Buon Divertimento!



Info: 348.9294368

Data Unica – Domenica 18 Dicembre ore 17.30

Biglietto Unico euro 15 –

Teatro Le Fontanacce – P.za Zanardelli ( Belvedere) Rocca Priora

Per info e prenotazioni : 348 929 43 68

Ufficio Stampa: Teatro Le Fontanacce

www.teatrocomunalelefontanacce.it [email protected]

Facebook e Instagram @teatrolefontanacce