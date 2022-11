Mi sembra possa definirsi quantomeno rozza e sconcertante la malafede con cui alcuni perseverano nello stravolgere il significato autentico di vocaboli comuni solo per distorcere la realtà nel confronto politico.

Eppure sembrerebbero persone, in apparenza acculturate, e non analfabeti per i quali potrebbe essere comprensibile e giustificabile l’attribuire un significato distorto ad un vocabolo non comune.

Tra l’altro si tratta di vocaboli della lingua italiana e non di termini inglesi che, solo per capriccio esterofilo, molti si incaponiscono ad utilizzare, non sempre a proposito.

Per questo, per non girare a vuoto alla ricerca di un significato autentico delle parole strapazzate da tempo ho cercato conforto in un classico: il Vocabolario Treccani della lingua italiana.

Così, ad esempio, ho avuta conferma che per “naufrago” si intende colui che, trovatosi in situazione di pericolo, ha fatto naufragio perdendo la vita o salvandosi perché oggetto di operazioni di ricerca e soccorso.

Quindi è da considerarsi naufrago chiunque sia stato soccorso e salvato non solo dalle unità delle Capitanerie di Porto o della Guardia di Finanza, ma anche dalle navi ONG. Questo a prescindere dal suo status, dal colore della pelle, dalla religione, dal sesso.

È frutto di una perversa ipocrisia, perciò, negare che anche un migrante possa trovarsi nella condizione di naufrago.

Ma è ancora più aberrante la malafede con cui molti ciarlatani definiscono e identificano tutti i migranti come “irregolari” senza averne prima verificato ed accertato il loro possibile status di rifugiati e, quindi, il loro diritto ad essere protetti ed a richiedere e beneficiare dell’asilo.

È ciò che prevede la “Convenzione di Ginevra del 1951”, sottoscritta anche dal nostro Paese, che all’Articolo 33 introduce il principio di “non-refoulement”, cioè del non respingimento di coloro che hanno diritto all’asilo.

Non posso fare a meno di concludere sbellicandomi dalle risa nel constatare che ad etichettare a priori come irregolari tutti i migranti siano proprio quegli stessi ciarlatani che si atteggiano a garantisti nel pretendere che qualsiasi delinquente sia da considerarsi innocente fino alla sentenza della Cassazione.

Che buffoni !