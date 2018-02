Anti! Non serve precisare "antifascista". Quelli che non la pensano come loro sono tutti fascisti... quelli che odiano sono tutti fascisti, quelli cui sono contro sono tutti fascisti.

E sono contro tutto e tutti: contro la gente, contro gli italiani, contro la polizia, contro i carabinieri, contro la legalità, contro la TAV, contro il Mose, contro gli inceneritori, contro i degassificatori. Non serve dire "antifascista", basta dire "anti".

Viavai... Mi pare di capire che hanno abolito il finanziamento pubblico ai PARTITI ma introdotto il finanziamento pubblico agli ARRIVATI.