La III Direzione – Viabilità metropolitana – della Città metropolitana di Messina con l’ordinanza n. 22/2023 ha disposto la chiusura temporanea al transito e la limitazione di velocità 30 Km/h in una corsia della carreggiata con direzione Palermo (lato valle) di un tratto della S. P. n° 43/Bis Panoramica dello Stretto – Messina, al Km. 2+975, dalle ore 7:30 alle ore 16:30 dei giorni 27, 28 e 29 marzo 2023 per la sosta di mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione d’idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D. Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

La III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, con l’ordinanza n.20/2023, ha disposto la proroga (ex ordinanza n.14/2023) della limitazione al transito su una sola corsia di marcia e la limitazione della velocità a 30 km/h, dal Km. 2+780 (galleria Bosurgi) fino al km. 6+100 (rotatoria per Faro Superiore), in entrambi i sensi di marcia, (vari tratti), della S.P. 43/bis Panoramica dello Stretto – Messina, nel comune di Messina, per l’esecuzione di lavori di bitumatura, prorogando il termine di validità fino al 31/03/2023.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D. Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori. La III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città metropolitana di Messina ha disposto con l’ordinanza n.19/2023 la chiusura temporanea al transito della S.P. Agricola Fiumedinisi – Pedaria – Santissima per lo svolgimento di una manifestazione Sportiva ciclistica denominata “Granfondo Valle del Nisi – III edizione”, dal km. 0+00 al km. 1+750 domenica 26/03/2023 dalle ore 10:00 e sino a fine transito dei corridori partecipanti.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), a cura del Comune di Fiumedinisi come previsto dal D. Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

La III direzione Viabilità Metropolitana della Città metropolitana di Messina, con l’ordinanza n. 21/2023 ha disposto la proroga (ex ordinanza n.15/2023) della chiusura della SP 53 di Saponara, dal km. 1+800 al km. 2+800, dall’incrocio con via S. Andrea in direzione mare-monte, sino alla località Scarcelli, incrocio con via M. Amari in direzione monte-mare, prorogando il termine di validità al 31.03.2023, per lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l’apposizione di adeguata segnaletica locale (anche di preavviso) come previsto dal D. Leg.vo 285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, secondo la seguente collocazione: inizio S.P. 53 all’intersezione con la S.S. 113 pressi ponte ferroviario; uscita dal centro abitato di Saponara in direzione S.S. 113. Si suggerisce il percorso alternativo da e per il Comune di Saponara attraverso l’utilizzo della Via Kennedy.