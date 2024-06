Il nuovo singolo di Il Cervello - In radio dal 7 giugno

E' fuori il nuovo singolo "Estranei" di Il Cervello, disponibile su tutte le radio dal 07 giugno.

"Estranei" è tratto da una storia vera: la mia. La copertina del singolo raffigura “L’Appeso” dei tarocchi, dodicesima carta degli arcani maggiori. Nel mio caso rappresenta la mia uscita da una relazione tossica e la consapevolezza di accogliere il cambiamento, perché tutto è sempre e in continuo mutamento, anche se non sembra. Inoltre, il titolo “Estranei” si riferisce a quel momento in cui, persone importanti per noi, diventano perfetti sconosciuti. Oltre il rap e il punk rock, ho introdotto anche sonorità indie/britpop, sono un grande fan dei Blur di altre band del genere e hanno ispirato la composizione di questo mio nuovo lavoro. E’ un brano romantico, energico e al contempo ballabile.

Antonio Preziosi nasce ad Avellino nel 1991, si trasferisce a Roma all’età di 18 anni per proseguire gli studi in cinema, sceneggiatura, musica e inizia parallelamente la carriera di giornalista. In passato ha militato in band del panorama alternative, metal e punk italiano. Nella Capitale si lega al mondo della spiritualità, alla tarologia, al trasformismo e al mondo dell’esoterismo: temi ricorrenti all’interno dei suoi testi, della sua arte e nell’estetica, fino alla svolta solista con la creazione nel 2017 dell’alter-ego Il Cervello, progetto artistico inizialmente di stampo rap metal che porta dal vivo anche all’estero, ad Amburgo e Berlino, città in cui ha vissuto dal 2017 al 2019. Pubblica nel 2018 il suo primo EP, Spirale, nel 2021 l’album La Crisi, collaborando insieme al fumettista Miguel Angel Martin per la copertina e nel brano “Eterni Rivali” con Olly Riva degli Shandon e The Magnetics. Nel 2024 è al lavoro sul nuovo album di cui Estranei è il primo singolo estratto in cui l’artista mescola il suo passato, presente e futuro musicale su una sola linea retta.



Etichetta:

Mendaki publishing

https://www.instagram.com/mendaki_publishing/