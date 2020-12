I militari dell'Operazione "Strade Sicure" sono stati impegnati anche il giorno del Santo Natale per garantire la sicurezza dei principali siti pugliesi e lucani.

Il 25 dicembre il personale del raggruppamento Puglia e Basilicata , a guida 9º Reggimento Fanteria, ha ricevuto la visita del Comandante della Brigata Pinerolo, il Generale di Brigata Giovanni Gagliano.

Accompagnato dal Colonnello Carbonetti, Comandante del Raggruppamento, ha incontrato presso tutti i siti di vigilanza della città di Bari, i militari impegnati senza sosta a garantire la sicurezza.

Il Generale Gagliano ha voluto indirizzare agli uomini ed alle donne della Pinerolo, gli auguri per le festività natalizie esprimendo loro parole di elogio per l'impegno e la dedizione profusi e per i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività finalizzate ad assicurare l'ordine pubblico delle due Regioni in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Sono più di 500 i militari dell'Esercito Italiano impegnati ininterrottamente anche in queste festività per garantire la sicurezza dei principali siti pugliesi e lucani.

Le 4.000 pattuglie in questi 6 mesi appena trascorsi hanno effettuato 18 fermi, per diverse tipologie di reato, che in qualche caso hanno portato a a provvedimenti cautelari nei confronti dei soggetti denunciati.