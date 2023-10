Come ogni anno, la seconda domenica di ottobre, si svolgerà a Trieste la Barcolana, una regata famosa nel mondo per il suo grande numero di barche a vela partecipanti.

Gli iscritti, finora, sono circa 1200 ma nel 2018 arrivarono a quasi 2700 come ha certificato il Guinness dei primati. Ma la festa è già cominciata ed oltre 200 eventi a mare e in terra precederanno la Barcolana 55 che prenderà il via l'8 ottobre.

La partenza è fissata alle ore 10.30 e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare; si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi.

Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia.

Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata.