Angelo Bettati ha studiato a Parma conservatorio da privatista col maestro di chitarra classica Renzo Cabassi accompagnando lo studio dello strumento con anni di solfeggio.

Dopo aver fatto il corso da compositore melodista, trasferitosi a Milano ha iniziato lo studio di pianoforte, canto, violino e flauto traverso.

Passati anni a suonare cover con la band “I Deka”, dal 2016 ha iniziato il cammino cantautorale, scrivendo e musicando canzoni ispirate al più nobile dei sentimenti: L’Amore!

Frequentati corsi di scrittura creativa, Angelo Bettati ha partecipato anche a concorsi di poesia ricevendo la menzione speciale al Premio “Violetta di Soragna”, in provincia di Parma.





Anno 2022:

Ad Aprile è semifinalista al concorso musicale IVISIONATICI a Roma con esibizione Live del singolo “Vengo a ti” al Teatro degli Eroi.

Il 22 Giugno è uscito l’ album BIDEL comprensivo di 12 singoli parlanti d’ Amore, presentati nell’ arco di un anno con ascolti molto buoni su Spotify.

In Luglio è finalista al concorso PROMUOVI LA TUA MUSICA a Genova con esibizione Live del singolo “Madama” al Teatro Auditorium Stradanuova.

In questo periodo entra nel Database dei cantautori italiani con esibizione Live a Milanodi tre inediti: “Lucia”, “Lunghi giorni”, “Natueja” presso la FONDAZIONE ESTRO MUSICALE.

In Agosto partecipa alla tappa del casting TMF (Tour Music Fest) di Milano con esibizione Live dell’ inedito “Duca”.

In Settembre è ospite al Teatro Provvidenza di Torino presentando il singolo “Io ti seguirò”, traccia dell’ album Bidèl.

A distanza di pochi giorni è semifinalista al concorso ROMA MUSIC FESTIVAL a Roma con esibizione Live della traccia “Sirena” ai Teatro Golden.

In Ottobre si esibisce al NOVE STUDIO di Milano davanti al direttore artistico di Radio Musica Italiana Antonio Vandoni presentando in acustico l’ inedito “Maria Marie”.

In Dicembre presenta Live in acustico, alla trattoria “da Sincero” in località Roccalanzona (Parma), alcuni brani dell’ album Momenti e dell’ album Bidèl.



Anno 2023:

Il 21 Gennaio è semifinalista al concorso nazionale IVISIONATICI a Roma con esibizione Live del singolo “Lumache” al Container San Lorenzo; questa canzone è contenuta nell’ album Bidèl uscito lo scorso anno.

Il 27 Gennaio esce “La danza dei pipistrelli”, primo singolo di un nuovo album.

Il 28 Gennaio partecipa alla MasterClass “Vita da palco” conseguendo il diploma di partecipazione presso

L’ Accademia – Centro musicale polivalente di Parma con esibizione live del singolo “La danza dei pipistrelli”.



Nuovo album: SIAMO PIPISTRELLI