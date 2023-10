Continua il viaggio nella discografia della band bolognese con un nuovo singolo dal 25 ottobre nelle radio.

“Nulla Cambia” è un brano della tracklist del terzo album “L’Astronaufrago”, pubblicato dalla estrosa band de Il Vaso Di Pandora nell’aprile del 2019. Ultimo lavoro discografico che ha consacrato stile, versatilità e talento della band bolognese negli anni. “Nulla Cambia” sarà nelle radio dal 25 ottobre in promozione nazionale. Un viaggio questo a ritroso nel tempo, per raccontare gli eventi e le canzoni più significative che hanno dato una chiave di svolta a Il vaso Di Pandora. La band, infatti, sta per pubblicare a breve il nuovo e attesissimo progetto artistico, di cui per ora non si svela ancora nulla.

“La canzone nasce da un esperimento proposto dai Marlene Kuntz, i quali mettevano a disposizione di chi volesse il testo di un brano ancora non uscito. Antonella ha composto una melodia su quelle parole ed il resto della band ha aggiunto l’arrangiamento. Successivamente anche le parole sono cambiate, ed hanno raccontato qualcosa di estremamente privato, della paura e del dolore davanti all’impotenza e di come il tempo sia l’unica mano salvifica.” Il Vaso Di Pandora

https://open.spotify.com/intl-it/track/3ib7XNeGWpr6y8CJBOPlUd?si=2c841b9913344701

Storia della band

La band de Il Vaso Di Pandora nasce nel 2009 dall’intuito della cantante Antonella Farace e del batterista Francesco Scaglioni. Dopo vari cambi di line up il quartetto si completa con Mario Guizzardi al basso e Gabriele Andrisani alla chitarra. L’innegabile matrice del quartetto basato a Bologna è quella del rock, specialmente quello più contemporaneo sviluppatosi negli anni zero, da cui Il Vaso Di Pandora mutua quel particolare gusto per edificare muri sonori con i quali colpire il proprio pubblico in modo diretto, potente, come uno schiaffo. Dopo “Psicosi Di Una Donna Curiosa” del 2012, “Massacri per Diletto”, uscito nel marzo 2015 e “L’Astronaufrago”, pubblicato nell’aprile 2019, la band è pronta al suo gran ritorno con un singolo in pubblicazione nel prossimo novembre e che aprirà le porte a un nuovo progetto discografico.

