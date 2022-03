È tutto pronto per Miss Europe Continental 2022. Dopo due anni di fermo, dovuti al sorgere della pandemia in Italia e nel resto del mondo, le olimpiadi della bellezza inaugurate dal patron Alberto Cerqua sono pronte a ritornare nella cornice del teatro Mediterraneo di Napoli.

La prima delle sei finali, quella classica ed europea, prevista per sabato 9 aprile 2022, vedrà dunque ancora una volta alla conduzione Veronica Maya, mentre nel backstage dell’evento ci saranno Marco Senise e la new entry Antonella Salvucci, conduttrice e attrice che intervisterà, insieme all’uomo, le partecipanti del concorso proveniente da tutta Europa.

Il beauty contest, che acquisisce di edizione in edizione sempre più rilievo, ospiterà ancora tanti ospiti vip all’interno della sua giuria, che però non sono stati ancora ufficializzati, e aprirà le porte alla stampa attraverso un grandissimo red carpet in cui sarà possibile intrattenersi con gli ospiti delle varie serate.

Un vero e proprio appuntamento irrinunciabile che sarà, ancora una volta, all’insegna del glamour.



Curiosità sul patron Alberto Cerqua

Alberto Cerqua nato a Napoli nel 1990, inizia fin da piccolo ad approcciarsi con il mondo lavorativo. Già a 16 anni prestava la sua immagine nel mondo dell’Alta Moda sfilando sulle passerelle più in voga, prima romane e poi milanesi e diventando, al contempo, testimonial di brand internazionali.

Nel frattempo, con l’intento di dar vita quanto prima alla sua carriera imprenditoriale, inizia a muovere i suoi passi con società ed agenzie pertinenti l’ambito della Moda e dello spettacolo. E nel 2008 a soli 18 anni Alberto Cerqua dà vita ad una società di organizzazione di eventi denominata (Cinemaemoda Italia) in grado di catalizzare l’attenzione con eventi, kermesse, spot televisivi e cinematografici, defilé di moda e set fotografici volti allo show business della Moda e del Cinema.

Dopo la realizzazione del suo primo ambizioso progetto, Alberto decide di rischiare ancora e di volare alto, e nel 2013 nasce “Miss Europe Continental”.