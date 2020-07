L’Autorità di Vigilanza danese Danish Financial Services Authority (DFSA) ha comunicato di aver revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa all’impresa danese.

GEFION INSURANCE A/S era abilitata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi nei rami assistenza e r.c. generale, offrendo polizze legate ad attività sportive e all’assistenza veterinaria per animali (pet insurance). Attenti a contrarre nuove polizze con questa compagnia. Verificate sempre anche quando firmate dei moduli di partecipazione che contengono assicurazioni incluse.

L’autorità di vigilanza danese è dovuta intervenire in modo drastico perché la società non ha ricostituito, nel termine previsto, il requisito di solvibilità (SCR) richiesto dalle direttive comunitarie. E per questo non ha concesso nemmeno i 3 mesi ulteriori di proroga richiesti dalla GEFION INSURANCE A/S ritenendo che quest’ultima non riuscirebbe a ripristinare l’SCR entro il termine.

DFSA ha pubblicato sul proprio sito anche un elenco di domande e risposte (FAQ) a beneficio dei consumatori e degli assicurati. Nei confronti della Gefion A/S erano già stati adottati dall’Autorità di vigilanza danese due provvedimenti di cui IVASS ha dato notizia con i comunicati stampa del 3 gennaio 2020 e del 2 aprile 2020.

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center IVASS, numero verde 800- 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14:30.



Comunicato Stampa IVASS 30 giugno 2020

Per rimanere aggiornato sulle nuove truffe & inganni

Per tutelare i tuoi diritti economici consulta la pagina dedicata che puoi seguire anche su facebook