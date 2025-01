L’immagine di un cavallo che corre nella notte trasmette un’idea di mistero, oscurità e ignoto. Quello stesso ignoto di cui abbiamo paura, ma dal quale siamo allo stesso tempo terribilmente attratti. Ed è in questo contesto che è nato Nighthorse, album di TheFuzz, artista romano che corrisponde al nome di Federico Di Lorenzo, cantautore emerso dal panorama underground romano ispirato ai sound grunge, desert rock e folk-blues.

L’album comincia con Underneath, caratterizzata da un’introduzione onirica e un’atmosfera riflessiva che ci accompagnano all’inizio del brano. Il testo parla del doloroso percorso di “disamoramento” che ci sbatte in faccia la realtà con ruvidezza.

In 48 invece la delicatezza della chitarra acustica e di intime parole si alternano con graffianti sfoghi vocali, a fotografare le mille sfumature dell’amore e del suo impatto, nel bene e nel male.

Desert roll call, con la sua atmosfera folk-blues e desert rock e i suoi lancinanti ululati di armonica, ci proietta in uno scenario polveroso, in assoluta solitudine e sotto un sole inclemente, dove ogni passo è una rivelazione.

La quarta tappa è Marauders, che con la batteria e le percussioni ricrea il ritmo cadenzato tipico di una cavalcata, esplorando i pensieri e le emozioni del protagonista del brano.

In sella alla musica folk-blues, The assumption ci porta in aride steppe, dove l’ascoltatore viene strappato fuori dalla sua comfort zone e proiettato in un mondo che non conosce, esplorando territori sconosciuti e spaventosi. Spaventato e atterrito, la sua unica opzione per sopravvivere è affrontare il tutto.

Il ritmo dell’album rallenta con Hide and seek, una ballata che racconta storie di deportazioni, ansia e disperazione in uno dei periodi più cupi dell’intera umanità.

Continua il viaggio con Fallen lord, altra cadenzata ballata folk-blues che proietta l’ascoltatore in un’ipotetica provincia senza tempo immersa nel deserto del sudovest americano, descrivendo la crisi dei valori e il completo smarrimento della collettività durante il periodo più buio della pandemia.

Nighthorse, ottavo brano che dà anche il nome all’album, parla di questo spirito guida agente del mutamento e del naturale corso evolutivo di ogni individuo.

La penultima tappa di questa lunga cavalcata musicale è Subaru times, una ballata grunge-alternative intima dal nostalgico sapore anni ‘90, che alterna momenti di malinconia a momenti di positiva accettazione.

La traccia di chiusura dell’album è Daisy blossoms, struggente canzone

immersa nella più cupa malinconia e senso di perdita. BIOGRAFIA

The Fuzz (alias di Federico Di Lorenzo) è un singer/songwriter italiano dell’attuale panorama cantautoriale internazionale.Dopo i primi anni di giovinezza impiegati tra band alternative rock - underground come bassista e formazioni blues come armonicista e chitarrista slide, The Fuzz decide di abbandonare i progetti collettivi per focalizzarsi sulla carriera solista.

Nasce così il suo primo progetto: album interamente scritto, suonato e prodotto da solo.Le influenze grunge, post-grunge, desert rock, stoner e della scena californiana di Palm Desert sono protagoniste del linguaggio dell’artista.

Prende vita una prima versione di “Nighthorse“, rilasciata a fine 2021 come demo version ma, nonostante ciò, ha raggiunto interessanti risultati in streaming, ed apprezzamenti da ascoltatori ed addetti ai lavori.

Segui TheFuzz su

Instagram: https://www.instagram.com/thefuzz?igsh=MXF3MXh3bG9ieXp4bg==

Spotify: open.spotify.com/intl-it/artist/7GgEFNA1zfXId3E0c1BhY9? si=ZAgVBhHmQQ2baPX4ZOoCnA

Youtube: www.youtube.com/channel/UCDWm-TJGLY6jlxQ3O1ZQQfg Sito webhttps://www.the---fuzz.com/