Dopo 8 lunghissimi anni, alla fine la Corte permanente di Arbitrato (CPA) dell'Aia si è espressa favorevolmente nei confronti dell'Italia in relazione alla vicenda di cui sono stati protagonisti i 2 fucilieri del S.Marco, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Come ha comunicato la Farnesina, la sentenza arbitrale (per tre voti a due) stabilisce che:

i Fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone godono della immunità in relazione ai fatti accaduti durante l’incidente del 15 febbraio 2012 e all’India viene pertanto precluso l’esercizio della propria giurisdizione nei loro confronti. Il Tribunale arbitrale ha dunque accolto la tesi sempre sostenuta dall’Italia in tutte le Sedi giudiziarie – indiane e internazionali – e cioè che i due Fucilieri di Marina erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni, e pertanto immuni dalla giustizia straniera;

l’Italia dovrà esercitare la propria giurisdizione e riavviare il procedimento penale sui fatti occorsi il 15 febbraio 2012, a suo tempo aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

l’Italia ha violato la libertà di navigazione sancita dagli articoli 87 e 90 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982, e dovrà pertanto compensare l’India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all’imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell’equipaggio del peschereccio indiano “Saint Anthony”. Al riguardo, il Tribunale ha invitato le due Parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti.

Il nostro ministero degli Esteri si è dichiarato pronto ad adempiere a quanto stabilito dalla Corte permanente di Arbitrato dell'Aia , "con spirito di collaborazione", sottolineando che "la decisione lascia impregiudicato l’accertamento relativo ai fatti e al diritto per quel che concerne il procedimento penale che dovrà svolgersi in Italia", in relazione alla morte dei due pescatori del Kerala. (lasottilelinearossa.over-blog.it)



Di seguito i riferimenti per ulteriori approfondimenti:

The 'Enrica Lexie' Incident (Italy v. India)

pca-cpa.org/en/cases/117

Publication of the Operative Part (Dispositif) of the Arbitral Tribunal’s Award

pcacases.com/web/sendAttach/13663