"Mi chiamo Giulia Larghi in arte Xglamor, ho 22 anni e vengo da Firenze. Nella mia vita sono sia studentessa che lavoratrice. Come lavoro mi occupo di tutto ciò che riguarda la sicurezza, come studentessa frequento una accademia di canto e a dicembre darò gli ultimi esami.

L'accademia di cui parlo si chiama Accademia Artisti a Roma che mi ha aiutato molto su tanti punti di vista, anche se devo ammettere che devo ancora imparare a gestire la mia emotività.

La mia voce è stata scoperta quando ero alle scuole medie dalla mia professoressa di musica che consigliò a mia madre di farmi prendere delle lezioni di canto proprio per non oscurare la mia voce ma per prenderne cura.

Da lì cominciai ad andare a scuola di canto e smisi dopo un anno e mezzo per problemi miei personali, fino a che nel 2021 decisi di candidarmi a questa accademia a Roma (a numero chiuso). Dopo poco tempo la scuola mi contattò e mi fece fare il provino e io fui scelta per entrare a farne parte.

Per quanto riguarda Sanremo Discovery, sono molto contenta di poter partecipare per vari motivi: il primo è per mettermi in gioco il secondo è per mostrare ai giovani le canzoni del passato, dato che io mi baso molto sui brani delle canzoni vecchie, per capire cosa c'era prima di noi, capire realmente cosa è la musica e soprattutto saperla ascoltare.

A me generalmente piace tutta la musica anche se come dicevo prima mi piace più quella retro. Invece per quanto riguarda i brani che ho scelto sono 3 tra cui un inedito al quale ho lavorando molto. Il mio inedito parla di una storia d'amore improvvisa, che nasce così... dal nulla.