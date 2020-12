George Clooney fu ricoverato in ospedale per una pancreatite a causa di un’eccessiva perdita di peso (circa 13 chili) a seguito dell'interpretazione del suo personaggio nel film The Midnight Sky. La notizia del ricovero è stata data dal quotidiano britannico Mirror.

Il ricovero è avvenuto 4 giorni prima dell’inizio delle riprese del film (in cui è attore principale e regista) in cui impersona uno scienziato solitario che si trova nell’Artico, che dopo una catastrofe globale, cerca di avvisare un equipaggio di astronauti di non rientrare sulla Terra.

Al Mirror, George Clooney (59 anni) ha dichiarato che: “Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso”.

Sempre al tabloid britannico Clooney ha aggiunto: “Ci sono volute alcune settimane per migliorare e come regista non è stato facile perché si ha bisogno di energia. Eravamo su un ghiacciaio in Finlandia: cosa che ha reso il lavoro molto più arduo, ma sicuramente ha aiutato con il personaggio”.

Fortunatamente il peggio è passato per l’attore e regista statunitense, sposato dal 2014 con Amal Ramzi Alamuddin, importante avvocato, giurista e accademica libanese naturalizzata britannica e specializzata in diritto internazionale e diritti umani. La coppia ha due gemelli di 3 anni, Ella e Alexander.

Clooney, già in passato, aveva dovuto ricorrere ad un ricovero in urgenza, nell'estate del 2018, a seguito di un incidente in Italia sul set di Catch-22.