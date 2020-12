Oggi inizia l’ultimo mese del 2020 e Google ha scelto di dedicare un doodle alle December global holidays, le Festività di dicembre nel Mondo. Un uccellino decora con tante lucine natalizie la celeberrima scritta in Home Page: Google ha scelto oggi, 1° Dicembre 2020, di dedicare un doodle alle December global holidays, le Festività di dicembre nel Mondo.



December global holidays

Così Google festeggia con i suoi utenti l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno, di un 2020 non facile e dove anche gli ultimi 30 giorni saranno una sfida. In Italia e nel resto del mondo.

Qui da noi sono giorni che il governo sta studiando come rendere queste festività sicure, come evitare che portino a una nuova crescita dei contagi. Ma dimenticando per un attimo la pandemia, ecco che dicembre torna ad essere il mese delle luci di natale, dei regali, delle feste religiose.