I Kansas City Chiefs hanno vinto la 58ª edizione del Super Bowl, battendo i San Francisco 49ers 25-22 in una partita emozionante fino all'ultimo minuto.

Il quarterback dei Chiefs, Patrick Mahomes, è stato nominato MVP del match per la seconda volta nella sua carriera, completando 21 passaggi su 27 per 182 yard e tre touchdown.

La prima parte di gara è stata priva di particolare pathos ed è terminata 10-3 per i 49ers grazie al touchdown fatto da Christian McCaffrey. Nella seconda parte di gara c'è stata la rimonta dei Chiefs, che si sono portati in vantaggio segnando dieci punti di fila. Poi i 49ers hanno risposto tornando avanti di nove punti, ma il punto extra del kicker Jake Moody è stato stoppato, lasciando i Chiefs indietro di soli tre punti, anziché di quattro, e dando loro l’opportunità di portare la partita ai tempi supplementari con un field goal (calcio piazzato) da tre punti.

Nei tempi supplementari, San Francisco ha avuto la prima opportunità di segnare, ma la squadra è riuscita solo a fare un field goal. Questo ha lasciato la porta aperta a Kansas City: Mahomes è stato spettacolare nel portare la sua squadra avanti per 75 iarde, facendo una conversione di quarto down sul cammino per il touchdown decisivo segnato da Mecole Hardman.

I Chiefs, con il loro secondo Super Bowl consecutivo vinto e un Mahomes tra i migliori quarterback della lega con solo 27 anni, possono diventare la squadra che segnerà la storia dell'NFL per i prossimi anni.

I 49ers sono una squadra giovane e promettente con una difesa tra le più forti del campionato, mentre Purdy (Mr. Irrelevant per essere stato l'ultima scelta nel 2022 nell'intero draft) pur dimostrando di essere un quarterback affidabile non è però Joe Montana.





Crediti immagine: twitter.com/MecoleHardman4/status/1756928590887936281/photo/1