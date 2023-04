Certo che siamo fatti strani? Da quando siamo apparsi sul pianeta non abbiamo fatto altro che far fuori fino a estinguere altre specie. Quelle che abbiamo predato o che in qualche modo ci "davano fastidio". Migliaia e migliaia di specie animali sono scomparse e scompariranno dalla faccia della terra a causa diretta o indiretta delle nostre azioni.

Sulle nostre montagne abbiamo prima sterminato lupi e orsi e cinghiali fino a non averne più traccia. E poi, schizofrenici duri e puri, li abbbiamo reintrodotti, andandoli a prendere da dove ce ne erano ancora. Pentimento? Un po' per la biodiversità, qualche buona intenzione e tante medagliette ambientaliste ci stavano, ma certo per il divertimento di cacciatori, e anche e di più per far soldi con i turisti.

E ora che quelli si sono ambientati e si rischia di perdere qualche entrata da turismo, allora non ci va bene che i lupi facciano i lupi, gli orsi facciano semplicemente gli orsi, e i cinghiali pure loro cosa vorreste che facessero: le comparse per i selfie?

E ora tocca a un tal Fugatti, di mestiere politico, di decidere della sorte di un'orsa. Uno che che pure dice di apprezzare, e pure molto, le bistecche di orso!!!

Davvero ci serve uno bravo!!!