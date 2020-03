Deliziosi e colorati tortini ricchi dal punto di vista nutrizionale ed in grado di soddisfare qualunque palato! Da Blog senza glutine

Basta eliminare il pangrattato - o usare quello senza glutine - per renderli perfetti anche in caso di intolleranza o celiachia, oltre ovviamente alla quinoa.

La quinoa contiene infatti buone quantità di sali minerali, vitamine del gruppo B e vitamina E, per saperne di più, questo è il post dedicato a questo cereale.

Ed in più le verdure si nascondono molto bene.

Qualunque sia il vostro regime alimentare... li adorerete!

Ingredienti

150g di quinoa

1 peperone rosso

1 zucchina

1 spicchio d'aglio

1 cucchiaio di olio EVO + q.b.

240g di fagioli lessi

pangrattato q.b.

sale q.b.

basilico q.b.



Preparazione

Controllare visivamente la quinoa, sciacquarla sotto acqua corrente, lessarla con il triplo del volume di acqua per circa 20'.

Far raffreddare.

In una pentola antiaderente mettere le verdure tagliate a tocchetti, l'aglio, il basilico con olio ed un pizzico di sale. Far cuocere, col coperchio, per 30/40'.

Far raffreddare.

Trasferire le verdure nel boccale del mixer, aggiungere i fagioli, regolare di sale e frullare.

Mescolare insieme la quinoa e la crema di verdure ottenuta, fino a ricavare un composto omogeneo.

Ungere delle terrine da forno, spolverare di pangrattato, riempirle col composto, pressare leggermente, ricoprire con ulteriore pangrattato.

Infornare a 180°C per circa 25', fino a doratura.

Far intiepidire quindi capovolgere su piatto da portata e decorare con basilico fresco.