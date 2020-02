Un dipinto dal valore inestimabile. Un capolavoro unico al mondo realizzato da un maestro sublime, Leonardo Da Vinci. Un mistero che perdura da secoli, dal fascino che non ha eguali: La Gioconda.

Tutto fila così facile all’apparenza poiché parliamo di evidenza. Finché non arriviamo a poter immaginare di creare una fiction a puntate di stampo americano, in presa diretta, in lingua inglese, da girare tutta nel meraviglioso territorio italiano e con il fior fiore della manodopera italica.

Il regista Lorenzo Raveggi è a lavoro proprio sull’intero progetto, pagina per pagina. Ammonisce chiunque possa solo pensare che la costruzione della serie televisiva sia semplice da realizzare nella sua interezza. E’ solo felicissimo di lavorare al servizio di grandi Network statunitensi. “Non posso sbagliare una sola virgola...” Ammette.

Storico e appassionato ricercatore del periodo medioevale e rinascimentale, garantisce un cast in prevalenza targato Hollywood. Al riguardo degli italiani, afferma: “Ho già parlato di alcuni nomi in precedenti comunicati e interviste. Successivamente organizzerò un casting appropriato per ispessire un prodotto che sarà leggendario”.

Aggiunge, inoltre: “Stiamo lavorando per portare in Italia star eccellenti, la crema. Ho accompagnato la mia lista affiancata ai ruoli e a chi di dovere”.

Possiamo svelare due nomi della lista dei desideri? “Natalie Portman e Anthony Hopkins. Loro sono perfetti per il Rinascimento, oltretutto”.