OLINDA DI DEA è nata ad Albenga (SV) il 07/05/1959 e risiede a Cisano sul Neva (Sv).

"Sono nata ad Albenga il 7 maggio 1959 dove ho vissuto fino al 2015 quando mi sono trasferita nel comune di Cisano sul Neva, un paesino nell’entroterra ligure a pochi chilometri. Sposata con Bruno da 40 anni e mamma di due ragazze di 32 e 28 anni.

Nel 1970 entro a far parte della Corale Ingauna, diretta dal Maestro Egidio Marcelli, dove scopro la mia passione per il canto; canto come mezzo soprano fino al 1982, anno del matrimonio, iniziando a condividere la mia passione del canto con quello che oggi è mio marito e col quale abbiamo costituito il duo musicale “Olinda e Bruno”.

Il nostro repertorio, principalmente rivolto alla musica italiana, spazia dagli anni ’60 ad oggi e siamo in grado di proporre serate da “piano bar” (Bruno ha una bellissima voce), sagre e feste paesane, io amo particolarmente il liscio, matrimoni e celebrazioni.

Dal 2002 ad oggi ho partecipato al Festival di San Giorgio, con brani inediti in Lingua Ligure, che si svolge nell’omonima frazione di Albenga (SV); anche qui ho avuto le mie soddisfazioni classificandomi, in un paio di edizioni, al primo posto e raccogliendo diversi secondi e terzi posti e sempre critiche positive, in particolare per la voce.

Inoltre ho partecipato a diversi concorsi canori ottenendo delle belle soddisfazioni con qualche vittoria e alcuni piazzamenti da podio.

Nel luglio del 2022 conseguo il 1° posto nel Concorso Nazionale Voci Nuove a Colle Val d’Elsa (SI), in coppia con Bruno e, ad ottobre, ho partecipato alla finale Concorso Nazionale “Le note del Cuore” a Treviso, categoria Over.

Il canto resta sempre la mia grande passione e, per il puro piacere di provare adrenalina nel salire sul palco, ora che sono in pensione ho deciso di recuperare il tempo perso."