ESET al Mobile World Congress 2018

Il 2017 è stato senza dubbio l’anno del ransomware: le massicce campagne che hanno utilizzato questo malware hanno provocato perdite di fatturato in centinaia di paesi, causando danni per miliardi di dollari. I ransomware per la piattaforma Android sono ormai una minaccia affermata, che nell’ultimo anno è diventata ancor più pericolosa grazie all’uso improprio di funzioni legittime come i servizi di accessibilità e al tentativo di estorcere sempre più denaro alle vittime. La salvaguardia da queste minacce è diventata una priorità assoluta in un mondo sempre più connesso, in cui cresce esponenzialmente il numero di dispositivi smart connessi all’ecosistema IoT domestico.





Durante il Mobile World Congress – allo stand 7H41 presso la Hall 7- sarà possibile conoscere da vicino le soluzioni mobile dedicate alla sicurezza degli endpoint e dei dispositivi Android di ESET e incontrare i suoi esperti, per discutere sui principali trend legati alla sicurezza dei dispositivi mobile. In particolare:





Hacker in casa?



Gli accessori smart per la casa sono stati una grande novità al CES 2018 e non c'è dubbio che al MWC verranno presentati nuovi e innovativi dispositivi intelligenti. I consumatori acquistano continuamente nuovi dispositivi connessi per le loro case e se da un lato ciò presenta indubbi benefici, dall’altro questi innovativi accessori possono celare alcune problematiche legate alla condivisione dei dati personali più sensibili relativi alla vita quotidiana degli utenti. Le preoccupazioni relative ai dispositivi smart sono giustificate? Durante il MWC, ESET presenterà un concept di casa Smart appositamente progettato per l’occasione in cui il team di esperti dell’azienda dimostrerà i potenziali rischi per la sicurezza e la privacy derivanti da questi gadget.





Nuove soluzioni per una nuova tecnologia



Non molti sanno che il 90 per cento delle TV Android è vulnerabile a un attacco hacker. In occasione del MWC ESET presenterà la nuova soluzione di sicurezza ESET per le TV Android, che garantisce un’avanzata tecnologia per proteggersi dai criminali informatici che tentano di colpire le TV connesse alla rete . Inoltre, in occasione del Mobile Focus Global, l’evento mediatico annuale di PEPCOM che si terrà lunedì 26 febbraio alle 19.00, il team degli esperti di ESET dimostrerà in tempo reale come la nuova soluzione di sicurezza difende i consumatori dagli attacchi.



Ransomware come minaccia globale