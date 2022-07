Devi installare la stampante ma hai perso il cd ? O non hai i driver? Bene vediamo come fare!

Sai come installare una stampante senza cd al pc? Semplice, nei moderni pc e con le moderne stampanti alle volte basta anche solamente collegare con il cavo o aggiungere la stampante in rete per trovare i driver necessari in automatico a collegare la stampante al tuo pc.



Ma se non ci riesci oppure non sai come fare, vediamo come installare una stampante senza cd, facilmente!



INSTALLARE UNA STAMPANTE TRAMITE CAVO ETHERNET/WIFI



Ovviamente collega la stampante al router/modem o alla rete tramite wireless.

Fatto ciò, avvia il Pannello di Controllo richiamandolo dal menu Start o dalla Start Screen, che puoi raggiungere con un click sul tasto a forma di bandierina posto nell’angolo in basso a sinistra dello schermo.

Successivamente, clicca sulla voce Visualizza dispositivi e stampanti collocata subito sotto la sezione Hardware e suoni e, nella finestra che compare, clicca sul pulsante Aggiungi una stampante collocato in alto.

Se il rilevamento “automatico” tramite Windows non dovesse funzionare, puoi rivolgerti al Pannello di Controllo (o al pannello Impostazioni, se ti trovi su Windows 10) per avviare la procedura di installazione dei driver della stampante.