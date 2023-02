Il Consigliere comunale Pippo Doddo nel corso della seduta di Consiglio comunale di ieri sera ha annunciato la sua decisione di lasciare il gruppo Misto per transitare nella civica “Innamorato della mia città”, rappresentata, dopo l’uscita del Consigliere Bagli, dalla Consigliera Fabiana Bambaci, a supporto dell’Assessore alle Finanze Roberto Mellina:

“Una decisione – ha spiegato Doddo – che scaturisce innanzitutto dai rapporti personali e di stima nei confronti dell’esponente della Giunta Midili. Da oltre vent’anni conosco Mellina e c’è stata reciproca stima anche per l’apertura politica a 360 gradi, che gli riconosco. Ci siamo ritrovati in questo Consiglio e ancora oggi ci ritroviamo in perfetta sintonia; pertanto riconoscendogli qualità e professionalità, ho deciso di entrare a far parte del suo gruppo politico”.“Sono certa che l’esperienza e l’entusiasmo, che il collega Doddo porterà al gruppo consiliare, ci permetterà di lavorare ancor di più nell’interesse dei cittadini, privilegiando l’armonia e la collaborazione – ha dichiarato la Consigliera Bambaci –. Ecco perché accogliamo con grande soddisfazione questa adesione e assieme porteremo avanti, di concerto con l’Amministrazione, quegli impegni assunti in campagna elettorale”. “Ho accolto con grande emozione le parole espresse dal Consigliere Doddo nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. – ha aggiunto l’Assessore Roberto Mellina – L’apprezzamento per l’attività svolta nel mio ruolo rappresenta un ulteriore stimolo a sviluppare ulteriori iniziative a beneficio della collettività, affinché questa nostra esperienza politica possa permettere alla comunità milazzese di crescere ancora”.