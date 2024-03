La sua passione per i capelli e le acconciature ha preso il via quando era solo una bambina: si divertiva infatti a fare la parrucchiera mentre giocava con le bambine e le donne del vicinato. Una propensione innata che Yuni, oggi a capo di AyuExtension, attiva in tutta Italia e soprattutto in Toscana e a Firenze, è riuscita a coltivare:

“Crescendo mi sono appassionata maggiormente al mondo delle extension, tormentando mia mamma e mia sorella per provare e riprovare le varie tecniche, finché non sono diventate le mie prime e più fedeli clienti”

ha dichiarato, infatti Yuni mentre ricordava gli inizi dal suo lavoro, molto faticosi ma gratificanti, in primis perché, quando ha cominciato, i social non avevano ancora la grossa capacità di comunicazione odierna e la maggior parte delle sue clienti si rivolgevano a lei tramite il passaparola.

“Il mio impegno e la soddisfazione delle mie clienti sono state quindi la mia prima e più importante forma di pubblicità. Man mano che le persone si rivolgevano a me hanno iniziato a contattarmi anche VIP famosi del mondo dello spettacolo e della televisione, sono arrivate le partecipazioni ad eventi nel campo della moda e la mia pagina social è cresciuta in modo costante.”

Un incremento, quello avvenuto con l’utilizzo sempre più forte dei social, che non ha comunque fermato il grosso potere dato dal passaparola. A detta di Yuni, infatti, “ancora oggi molte mi conoscono grazie al passaparola di clienti soddisfatte e grazie all'impegno che vedono riflesso in ogni mio lavoro”. Merito anche dal materiale di alta qualità che utilizza: le extension, utilizzate per le sue acconciature, sono tutte naturali e senza colla. Attività che, di recente, l’ha portata a presenziare agli avvenimenti mondani più importanti: dal Festival del Cinema di Cannes alla Milano Fashion Week. Perché Yuni lo sa: l’abito più importante che una donna indossa sono i suoi capelli.