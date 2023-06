Il Mes non è altro che una perversione contabile assurda, dannosa e completamente priva di senso il cui unico scopo è creare una nuova élite di personaggi super-potenti, super-ricchi, super-protetti e super-influenti (soprattutto nei momenti di difficoltà degli Stati).

Ma per spiegarlo in maniera semplice dobbiamo ricorrere ad un'analogia.

Immagina di essere con 5 tuoi amici quando uno di questi, il più furbo di tutti, se ne esce con una strepitosa idea:

"Perché non creiamo un fondo, dove ognuno di noi ci butta dei soldi, che nel momento del bisogno possa prestare denaro a chi si trova in difficoltà? Un 'fondo salva amici'.. eh? Che ne dite? Lo gestirò io per voi. Vi fidate di me, no?"

L'idea, messa giù così, sembra anche buona e decidi di aderire firmando il contrattino senza leggere, perché tu sei un bravo ragazzo e ti fidi del tuo amico.

Ma quando è il momento di versare ti accorgi di un problemuccio non da poco: la cifra richiesta è enorme per le tue finanze, visto che sei già indebitato per i cavoli tuoi. Si parla di 100.000 euro a testa, 10.000 da sganciare subito ed il resto da tenere pronti per le emergenze, ovvero per eventuali prestiti da erogare.

Cavolo pensi... e adesso? Adesso niente. Hai firmato e devi rivolgerti ad una banca per un prestito, indebitandoti ulteriormente. Versi quanto pattuito e, incuriosito, prendi il contratto che hai firmato e gli dai una letta.

Arrivato alle pagine 46 e 47, incredulo, leggi esattamente le seguenti parole:

3. I beni, le disponibilità e le proprietà del FONDO SALVA AMICI, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il FONDO SALVA AMICI rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.4. I beni, le disponibilità e le proprietà del FONDO SALVA AMICI, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.5. Gli archivi del FONDO SALVA AMICI e tutti i documenti appartenenti al FONDO SALVA AMICI o da esso detenuti sono inviolabili.6. I locali del FONDO SALVA AMICI sono inviolabili.7. I membri del FONDO SALVA AMICI e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del FONDO SALVA AMICI lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del FONDO SALVA AMICI .8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del FONDO SALVA AMICI sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.9. Il FONDO SALVA AMICI è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

Guardi il tuo fidato amico e con un certo disappunto e la verità sulle sue intenzioni ti diventa chiarissima.

Lo stronzo non voleva altro che impossessarsi in tutta sicurezza del denaro tuo e dei tuoi amici. Voleva poterne disporre come meglio credeva, senza controlli o intralci. Voleva poi poter erogare prestiti proprio a chi gli aveva regalato i soldi, in caso di necessità, ma alle condizioni da lui decise! Voleva inoltre crearsi una barricata normativa che lo rendesse immune da qualsiasi rottura di scatole da parte dei vari enti di controllo.

Voleva, in poche parole, diventare ricco, potente e intoccabile.

“Certo che dovermi far prestare il mio stesso denaro, quando potevo banalmente riceverlo in prestito da una banca a condizioni migliori, è davvero da idioti” pensi.

Ma ormai è fatta. Hai firmato, e sei incastrato.

Sostituisci gli amici con gli Stati aderenti e il FONDO SALVA AMICI col MES (detto FONDO SALVA STATI) e hai già intuito il problemino che potrebbe derivare dal firmare una cavolata del genere.

Ecco il Trattato Ufficiale in versione italiana che il nostro Governo dovrebbe ratificare (vai subito alle pagine 46 e 47 se vuoi farti due amare risate): MES-ITA-PDF.

Ecco l’articolo, un pochino più approfondito, da cui è tratto questo testo: Come funziona il MES spiegato facile.