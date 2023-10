Il nuovo singolo dell’artista.

Da venerdì 29 settembre è disponibile in digitale e in radio il nuovo singolo di Lesmas “Cicatrici”.

Il singolo dal genere pop rock vuole essere sia una dedica a tutta quella gente interiormente ferita o che come dice l’autore “ dentro porta cicatrici” , sia a tutte quelle persone che, nel relazionarsi con gli altri, tendono a ferire,magari anche senza rendersene conto ,perché egoisticamente concentrate solo sulla propria persona. Per tanto l’autore invita l’interlocutore di turno a riflettere prima di parlare e ad immedesimarsi nella persona che si ha di fronte evidenziando come la gente spesso parla troppo perché magari non ha altro a che pensare se non alla noia che assale la propria vita.

“Questa canzone è per tutte quelle persone che portano dentro delle ferite o dei traumi ma allo stesso tempo vuole anche far riflettere tutte quelle persone che nel relazionarsi con gli altri sono concentrati solo su se stessi e presi dalle proprie dinamiche interiori feriscono gli altri.”

Lesmas vuole così incoraggiare chi soffre per le critiche altrui invitandoci a non prenderle in considerazione perché spesso la gente pensa solo a puntare il dito verso il prossimo.

Racchiudendo quindi in una canzone 100 e più storie l’autore incoraggia tutti gli ascoltatori ,ma soprattutto i giovani, ad essere liberi, non dipendendo da nessuno, tanto meno dal giudizio del prossimo.

Entrando nel privato , Angelo è un giovane artista di 21 anni che attualmente vive ad Udine. Lui si definisce un rapper in quanto ha iniziato il suo percorso musicale facendo rap anche se spesso ama inserire nei suoi brani parti melodiche. Ha iniziato a scrivere intorno ai 13/14 anni , età adolescenziale dove si sente il bisogno di esprimersi ,di essere “fuori dagli schemi” per sentirsi adulti; ha così portato nei brani il suo vissuto iniziando dopo due anni , a cantare ed interpretare gli stessi,così come aveva sempre sognato. Intorno ai 18 anni , per paura del giudizio altrui ,Angelo ha deciso di concedersi un periodo di pausa per riflettere su ciò che era e che voleva diventare. Nell’anno successivo ha conosciuto un movimento artistico di denuncia sociale e lotta alla mafia che lo ha aiutato tanto ,facendogli riaccendere la fiamma del bisogno di voler comunicare con la gente attraverso la musica.

Ad oggi Angelo grazie al movimento e a delle lezioni di canto apprese periodicamente, si esibisce su vari palchi italiani portando avanti la sua più grande passione : condividere ,attraverso la musica, emozioni ed esperienze proprie ,ma nelle quali tantissima gente può sempre ritrovarsi.

BIO

Mi chiamo Angelo, in arte LESMAS ho 21 anni, sono di Torino, ma vivo ad Udine. Io mi definisco un rapper, perché ho iniziato a cantare facendo rap, e tuttora i miei testi sono principalmente rap anche se mi piace mettere parti melodiche con influenze varie. Il canto e la scrittura per me sono espressione, emozione,comunicazione,felicità e spensieratezza. Mi sono avvicinato alla scrittura a 13/14 anni, periodo difficile della mia vita per via della famiglia, comportamenti miei sbagliati ecc.. Nei testi,che inizialmente non cantavo, scrivevo solo delle mie esperienze e di ciò che vivevo in casa e fuori.

Dopo 2 anni passati a scrivere senza cantare, ma sempre con la passione e il sogno di farlo, ho iniziato a rappare ciò che scrivevo iniziando anche di rado, ad esibirmi davanti ad amici, compagni di classe ecc.. essendo un ragazzo che pretende molto da se stesso, non ero mai soddisfatto. A 18 anni per via della paura del giudizio e altre cose, ho deciso di smettere per concedermi un periodo in cui riflettere su ciò che ero e su ciò che volevo. Dopo 1 anno ho conosciuto un movimento artistico che attraverso l’arte fa denuncia sociale, lotta alla mafia e informa la gente su temi e argomenti di denuncia sociale. Questo ha riacceso dentro di me quella fiamma di voler comunicare con la gente, di voler trasmettere un messaggio e di portare valore alle persone. A quel punto ho deciso di rimettermi in gioco, iniziando a studiare, scrivere tanto ed esibirmi, grazie anche al movimento.

Ad oggi prendo lezioni di canto da 2 anni, ho avuto modo di esibirmi su alcuni palchi d’Italia grazie a serate, contest, eventi e spettacoli con un movimento con cui collaboro. Scrivere, fare rap e cantare è la mia più grande passione perché mi piace comunicare e mandare un messaggio alle persone. Voglio condividere con la gente 2 cose in particolare. Emozioni e informazioni utili.