Felicità...quante canzoni e film ha ispirato, persino i poeti più noti si sono interrogati sul suo senso.

Essere felici è certamente uno stato di benessere, che tutti noi desideriamo raggiungere.

Ma come si arriva alla felicità?

C'è chi dice che bisogna sempre sorridere, chi elencare i motivi per cui essere grati, chi dice di mettersi in testa l'obiettivo da raggiungere e arrivarci ad ogni costo...

Eppure, la realtà sembra davvero molto diversa. Lo dice la scienza, che, grazie a studi, è riuscita in modo chiaro e semplice a spiegare che:

Se vuoi raggiungere la felicità non ci devi pensare, perchè se ci pensi troppo il meccanismo della delusione è dietro l'angolo. Pensa a vivere e non alla felicità da avere a tutti i costi

Una camminata nella natura è una vera cura di felicità

Alcune tisane possono venire in aiuto. Per esempio, il tè allo zafferano è considerato l'infuso del buonumore



Insomma, davvero il contrario di quello che leggiamo su tanti libri e riviste pubblicati recentemente che indicano la via della felicità come qualcosa irto di ostacoli, che richiede uno sforzo.

Non è così, per fortuna!

Il cammino verso la felicità è semplice e spontaneo e per saperne di più...