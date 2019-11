I ricevitori Sdr (Software Defined Radio) sono ricevitori radio che vengono collegati attraverso la presa usb e gestiti da particolari programmi dal computer. Questi ricevitori Sdr Hanno un prezzo davvero contenuto ( decine di euro ) e possono immediatamente proiettare chiunque nel fantastico mondo della radiofrequenza.

I ricevitori di solito hanno uno spettro di ricezione ampio fino a 1-2 ghz. Ovvio che per ottenere risultati bisogna utilizzare antenne esterne, ad esempio antenne Qfh se vogliamo ricevere alcune foto dei satelliti metereologici polari Russi e Americani (https://officinahf.jimdo.com/antenne-satelliti/ant-elicoidale-qfh/) come si può vedere qui (https://www.facebook.com/Satelliti-meteorologici-foto-ed-esperienze-con-Sdr-o-rx-dedicati-645296479280503/?modal=admin_todo_tour) o in tanti altri siti dedicati.

Oppure possiamo anche utilizzare una antenna interna , un pezzo di filo per iniziare comunque a girovagare nell'etere o anche solo ascoltare la radio e tanti altri tipi di trasmissioni dagli aerei ad altri servizi.

Uno dei programmi più funzionali da usare con gli sdr è sdr sharp (https://airspy.com/download/) , una guida si può trovare qui:

http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/sdrsharp/sdrsharp.htm

Sembra complesso in realtà avremo sullo schermo del computer un ricevitore radio capace di ricevere da pochi megahertz a qualche gigahertz con tante opzioni, tantissimi plugin e tante possibilità da scoprire.

Spesso è la curiosità che deve essere stimolata specie nei giovani e per gli appassionati di elettronica e di nuove tecnologie un SDR proprio non può mancare. Per chi conosce la radio e le radiotrasmissioni a valvole... questi ricevitori Sdr non possono che " affascinare ", impensabile tutto questo quando ho iniziato a giocare con l'elettronica oltre 50 anni fa . Un sasso nello stagno per chi davvero ama conoscere e sperimentare.....in un era che ha dimenticato che esiste la radiofrequenza e non solo ed esclusivamente il " cellulare e la rete " per comunicare . Grazie, Guglielmo Marconi.