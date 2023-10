Il singolo della band dal 23 ottobre nelle radio.

“Crisalide” è un brano che fa parte del terzo album de Il Vaso DI Pandora dal titolo “L’Astronaufrago”, pubblicato dalla band di Bologna nell’aprile del 2019. Ora il singolo torna alla ribalta sbarcando nelle radio dal 23 ottobre in promozione nazionale. Continua il progetto della band di far riascoltare i brani più significativi che hanno accompagnato il loro percorso discografico, in attesa di un nuovo singolo che presto vedrà la luce. “Crisalide” è pura potenza vestita dalla voce della cantante Antonella Farace che interpreta intimi versi su “melodie pandoriane” ormai riconoscibili sin dal primo ascolto.

“Il cambiamento è qualcosa che ci affascina, ci attrae, ma che allo stesso tempo ci spaventa. Ci sono poi specie che invece mutano naturalmente senza guardarsi indietro; anche loro fanno un salto nell’ignoto ed è così che riescono a volare.” Il Vaso Di Pandora

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/4xIoS84qtCzX0UyLHP5boy?si=a8c21234608541cf

Storia della band

La band de Il Vaso Di Pandora nasce nel 2009 dall’intuito della cantante Antonella Farace e del batterista Francesco Scaglioni. Dopo vari cambi di line up il quartetto si completa con Mario Guizzardi al basso e Gabriele Andrisani alla chitarra. L’innegabile matrice del quartetto basato a Bologna è quella del rock, specialmente quello più contemporaneo sviluppatosi negli anni zero, da cui Il Vaso Di Pandora mutua quel particolare gusto per edificare muri sonori con i quali colpire il proprio pubblico in modo diretto, potente, come uno schiaffo. Dopo “Psicosi Di Una Donna Curiosa” del 2012, “Massacri per Diletto”, uscito nel marzo 2015 e “L’Astronaufrago”, pubblicato nell’aprile 2019, la band è pronta al suo gran ritorno con un singolo in pubblicazione nel prossimo novembre e che aprirà le porte a un nuovo progetto discografico.

Facebook: facebook.com/ilvasodipandorabologna

Instagram: www.instagram.com/ilvasodipandoraband

YouTube: www.youtube.com/ilvasodipandoraband