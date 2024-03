Il singolo della cantautrice di Savona è un brano intimo e autobiografico che segna il suo esordio discografico.

«”Antartide” nasce dalla necessità di far ascoltare alle persone quello che ho provato in questi ultimi anni, i miei stati d’animo, ma soprattutto per far capire loro che in qualsiasi situazione esse si trovino, c’è sempre una via di uscita, una luce infondo al tunnel.» Alessia Vedeo

“Antartide” è nata durante la pandemia e celebra la rinascita dopo un periodo buio.

La canzone assume sonorità ariose che sfociano in un ritornello trionfale arricchito da ritmi tribali, mentre l’inserimento di cori armonici aggiunge profondità e dinamismo alla traccia.

Il brano è stato scritto da Alessia Vedeo e Massimo Trigona che ha curato anche gli arrangiamenti.

Alessia Vedeo nasce a Savona il 17/2/2003. Il suo percorso artistico inizia con la partecipazione a diversi concorsi dove spesso viene notata ed apprezzata vocalmente e dal punto di vista interpretativo. Tra i contest ai quali partecipa ritroviamo: Voci Nuove a Colle Val d'Elsa (Siena), Gazebo Voice a Canelli (Asti), Fuoriclasse Talent 2022 a Tortoreto Lido(Te), VB Factor a Cairo Montenotte (Sv), Langhe Got Talent Serralunga d'Alba(Cn).

Ha avuto inoltre l’occasione di partecipare ad una masterclass formativa con la cantautrice Mariella Nava.

Nell’autunno del 2023 matura l'idea di scrivere il suo primo inedito dal titolo “Antartide” che uscirà su tutte le piattaforme l’8 marzo 2024.

Radio date: 8 marzo 2024

https://www.instagram.com/ale_vedeo?igsh=MWViZ3d5NnBtMTc5ZQ%3D%3D&utm_source=qr

https://www.facebook.com/alessia.vedeo.1