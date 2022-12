Nel 1966: Imparo ,da un Maestro di banda M° Vincenzo Vozzo di un paese della Calabria, Melissa in provincia di Crotone dove ho vissuto fino al 1971 i primi rudimenti della musica e i primi accordi di chitarra

Nel 1968 Scrivo le mie prime canzoni che incomincio a cantare insieme a cover dei Beatles e dei Gruppi Musicali del tempo con il mio primo gruppo musicale i “The Doctors “ nome dato come preludio alla mia professione che avrei voluto fare: il Medico. In questo gruppo canto e suono la chitarra ritmica. Ci esibiamo nel Crotonese ,nelle feste di piazza, nei matrimoni, nei battesimi, nelle cresime, etc…

Alla fine del 1970 Mi trasferisco a Pavia per studiare Medicina

Nel 1972 mi scrivo alla SIAE dopo aver sostenuto nella sede di Roma regolare esame come Compositore Melodista e come Autore e continuo a scrivere canzoni .

Nel 1973 Partecipo come Autore al 1° Derby Nazionale della Canzone a Salice Terme (Pv) con il brano “ Non Voglio vivere” presentato da compianto Daniele Piombi e vinco il primo premio

Nel 1974 partecipo al 1* Festival Nazionale città di Novara presentato dal compianto Corrado sempre come autore con il brano “ Quanto tempo ci vorrà” arrivando terzo.

Nel 1975 Faccio un provino alla dischi Ricordi di Milano con il Direttore Artistico di allora M° Alberto Nicorelli che gradisce la mia musica proponendomi una collaborazione artistica che per i miei studi ho dovuto, purtroppo interrompere

Nel 1975 Ho una proposta discografica con la “Fonoradio” Corso di Porta Romana 63 Milano proposta che ho dovuto rifiutare ancora una volta per motivi di studio.

Nel 1984 ho superato il primo turno del “ Il Talentiere” di Roma

Ho dovuto disertare il 2° turno per motivi di lavoro

Nel 1984 ho inizio un corso di solfeggio durato sei mesi con un insegnante di musica di una scuola media di Pavia

Nel 1985 Sono convocato dagli organizzatori della Rosa del Tirreno per partecipare al Premio Rino Gaetano.

Impegni di lavoro mi hanno impedito di essere presente ancora una volta

Nel 1985 Partecipo sempre come autore e compositore al Festival di voci nuove per adolescenti “ Ambrogino d’oro “che si è tenuto al Palalido di Milano trasmesso da RAIDUE in EUROVISIONE e presentato da Lara Saint Paul arrivando alla competizione terzo con il mio brano, parole e musica, “TU, TU, TU”

L’organizzazione dell’Ambrogino d’ORO 85 era stata affidata Pier Quinto Cariaggi marito di Lara Saint Paul Produttore Discografico che è riuscito a Portare a San Remo Louis Armstrong e a riportare in Italia dopo 24 anni di assenza Frank Sinatra

Pier Quinto Cariaggi ha gradito subito il brano “ TU TU TU “ ammettendolo in finale ed inserendolo nella compilation stampata in Vinile.

Dopo l’Ambrogino 85 Quinto Cariaggi ha ascoltato la mia produzione musicale proponendomi una collaborazione discografica.

Un infarto ha stroncato la vita del Sig Cariaggi e la mia ascesa nello spettacolo.

Nel 1988 Convocazione come cantautore alla” Gran Festa Degli Sconosciuti” di Ariccia ( Roma) da Teddy Reno .

Il mio lavoro di medico aveva preso piede e la musica ho dovuto metterla da parte

Nel 1994 Vado in sala d’Incisione con un mio amico musicista e realizzo sei promo che incido su musicassetta e che metto nel cassetto per mancanza di tempo a proporle

Dal 1994 al 1997 ho fatto parte come chitarrista e cantante di un Gruppo denominato “Music live” con il quale facevano cover 60/70/80 e mie canzoni esibendoci a Pavia e dintorni.

Nel 1997 Diploma di partecipazione alla 1^ Edizione del Concorso Nazionale “ Musica e Parole d’Autore per la canzone Italiana “ Promossa da 4 ELLE EDIZIONI MUSICALI

Nel 1998 Mi trasferisco per motivi familiari a Sesto San Giovanni dove attualmente esercito come medico dedicando tutto il mio tempo alla professione di medico oltre che alla famiglia.

Continuo a scrivere canzoni che ripongo in un cassetto.

Nel 2014 la svolta. Per ragioni di spazio riporterò i miei successi dal 2019

07 Gennaio 2019 : Seconda partecipazione al format “THE BEST” prodotto da Andrea Magini negli studi di Canale Tv ITALIA DUE a Pisa

14 Genaio 2019 Partecipazione a format di Anglo Matteocci andata in onda su Telemilano canale12 “ Microfono d’oro” presso Speakeasy di Rozzano

29 Gennaio 2019 Partecipazione al format Rock Targato Italia presso il Legend Club di Milano organizzato dall’Ufficio stampa DIVINAZIONE di Milano di Francesco Caprini.

17 Febbraio 2019 :Primo incontro con il gruppo l’Assedio del quale sono socio fondatore, gruppo di attori, cantanti, registi, ballerini, modelle , poeti etcc nato per la realizzazione di nuovi format teatrali e televisivi

28 Febbraio 2019 : ospite a Radio BMR

18 Marzo 2019 Finale del Dejavu Festival

12 Marzo 2019 Ospite a Telemilano nella trasmissione Musica Italiana Schow condotta da Lidia Laudani

21 Maggio 2019 Giudice a BAND TO BAND e PREMIATISSIMI prignamma su TELELOMBARDIA condotto ed ideato da Cristina Sporeni

06 Giugno 2019. Ospite a “ Canta Lombardia “ condotta da Sabrina Musiani su Antennatre

8 Giugno 2019 Bimbo festival 2019 presso sala congressi Villa Torretta Sesto San giovanni

09 Giugno 2019 : Ospite a Canta Lombardia su Antenna tre

12 Giugno 2019 partecipazione come cantautore alla finale del Format THE BEST a CHIANCIANO Terme

16 Giugno 2019 : Ospite cantautore e supporter alla serata di prosa e poesia “ La storia mai raccontata “ organizzata dalla poetessa e scrittrice Lucia Napolitano a Sesto San Giovanni presso lo Spazio contemporaneo “ Carlo Talamucci

21 Giugno 2019 : Spettacolo teatrale Bandiera Gialla il meglio degli anni 60 dove ho interpretato brani degli anni 60

14 Luglio 2019 Ospite a Taigher Schow condotta da Vittorio Accunzio dove ho parlato di Musicoterapia

6 settembre 2019 Superato la Selezione Nazionale ROCKIN'1000 “ No Borders on Board

15 settembre 2019 Partecipazione al tributo in onore di Lucio Dalla

"Ciao Lucio , la storia continua..." a Genova organizzato da Liguria Selection dove ho interpretato brani di Lucio Dalla

19 settembre 2019 : ricevo il Diploma di merito al VI Concorso CeT della scuola di MOGOL per aver partecipato con un il testo di un mio brano intitolato “Cade lenta la neve”

28 Settembre 2019 Partecipazione come Giudice al Concorso musicale “ Voce In Musica”

Direttore Artistico: Vittorio Acunzo di Videostar a Bergamo presso il cortile della Prefettura

05 ottobre 2019 Esce articolo sull’” ECO DI MILANO E PROVINCIA “ dal titolo :RHOK tra una ricetta ed uno spartito

20 Ottobre 2019: Presentazione del format “ State Sani Se potete” del quale mi occupo all’incontro del gruppo l’Assedio a Milanp in diretta Streaming parlando di Musicoterapia

24 ottobre 2019 Partecipazione alle Semifinali di Tour Music Fest

04 Novembre 2019 Partecipazione al Premio Minerbi Musica e Poesia – Sesto San Giovanni (Mi) Con il Brano inedito “ Per vederti ti ho dovuto sognare”

15 Luglio 2020 Partecipazione come cantautore al Festival d’Estate 2020

09 Agosto 2020 esce intervista su Modernews

8/10 Agosto 2020 Partecipazione nella categoria Cantautori al Festival sotto le Stelle organizzato dalla Vetrina dei Talenti di Daniele Morelli

16 Agosto 2020 Esce articolo su La gente che piace di Valeria Sorli

Febbraio 2020 :Realizzazione del Video: Aiutami ,sostienimi ,soccorrimi dedicato ai malati ed al personale sanitario per l’Emergenza covid19

20 Settembre 2020 : Collegno( Torino) partecipazione come ospite a “ Sfilando tra le note” Top in the Voice

21 Settembre 2020 Realizzazione del video “ S’Immagina sempre la felicita’

21 OTTOBRE 2020 partecipazione al Premio PAE nella casa dei cantautori a Genova

14 Novembre 2020 :partecipazione come ospite al programma televisivo “Sfida in Tv” su TELEMILANO

25 Febbraio 2021 Ospite presso gli studi televisivi Rtt/Mediasud

04 Marzo 2021: Partecipazione presso Palafiori di Sanremo a “ Sanremo Unlimited” National Voice Awards durante il 71° Festival

Giugno 2021 Roma Partecipazione al Premio Dalla 2020 dove sono stato premiato Testimonial della Vetrina dello stesso premio che si svolgerà a Sanremo 2022 durante il festival presentando il mio nuovo singolo intitolato La nostra vita

Luglio 2021 Nomina ad ambasciatore dell’Ars Medica della Lombardia

Febbraio 2022 Sanremo : Partecipazione alla Vetrina del Premio Lucio Dalla quale testimonial del Premio svoltosi nel Giugno 2021

Giugno 2022 Casting RUMORE Bim Festival Regione Lombardia presso Monza

Superato per partecipare alle semifinali

AGOSTO 20022 Torre Melissa (Kr) Concerto in onore del Patron “ Madonna del Carmelo”

24 SETTEMBRE 2022 Ospite e rappresentante di Giuria alla Finale del Talent Fattore K Ideato da F.Mignosi e da V.Acunzo presso il Cineteatro “ L’Incontro “ di Comun Nuovo (Bg)

7 Ottobre 2022 Ospite e rappresentante di Giuria alla Finalissima del Talent Fattore K Ideato da F.Mignosi e da V.Acunzo ed organizzato dall’Associazione AIDO presso Cineteatro Eden di Stezzano (Bg)



La nostra vita

Testo e musica di R. Moraca

Spiegazione testo:

La nostra vita è il mio nuovo singolo tratto dal mio recente Cd omonimo contenente tredici canzoni nuove ed in attesta di essere pubblicato

Mi permetto di allegare il testo che gia dopo una prima lettura si evince che si tratti di un testo altamente sociale con il quale ho vinto per il contenuto il premio della critica al 9° Premio Lucio Dalla svoltosi a Roma che mi ha dato l'opportunità di essere testimonial della Vetrina del premio Dalla a Sanremo 2021.

Parla del degrado del pianeta, della gioventù in generale con una scarsa cultura, del razzismo,

e dei motivi estrinseci che hanno contribuito all'arrivo del COVID.



