Il nuovo singolo di Manuel Cicco - In radio dal 17 maggio

"LOOP" è il grido d'amore di chi da sempre ha dovuto combattere contro l'odio per far sentire la propria voce. Attraverso i ritmi Pop e Hip Hop, il brano racconta in modo audace e travolgente una verità tenuta nascosta per troppo tempo e che a molti risulterà scomoda.

Manuel Cicco nasce a Roma il 14 Gennaio 2005 da una famiglia di artisti a tutto tondo: l'attrice Carla Salerno e Tony Cicco, il batterista e voce leader dello storico gruppo musicale “Formula 3”. Si forma professionalmente in arti dello spettacolo quali canto, danza e recitazione. Fin da piccolo si mette in gioco su YouTube, guadagnandosi notorietà internazionale postando video con sua sorella Eleonora in cui cantano in spagnolo, inglese e portoghese.

Nel 2018, prende parte al progetto #SoyMuyFan di Disney Latin America. Nel frattempo, impara a suonare la chitarra da autodidatta e a 16 anni inizia a comporre i suoi brani in più lingue. A soli 19 anni, ne vanta già 10 di esperienza artistica sul web, contando complessivamente oltre 6 MILIONI di visualizzazioni e 115 MILA followers provenienti da tutto il mondo. Ad oggi, Manuel si esibisce per la generazione Z come volto fisso del pomeriggio record di Rai 2, "BellaMa’". È in grado di dare voce a milioni di ragazzi che come lui, attraverso la musica vorrebbero liberarsi da chi per troppo tempo ha cercato di rinchiuderli con delle etichette.

I suoi brani raccontano - tramite i ritmi Pop e le influenze Hip Hop degli anni 2000 -esperienze vissute e ferite tenute nel cassetto, con testi dall’impronta profonda quanto intensa. Manuel Cicco rappresenta l’ideale di popstar del nuovo millennio in grado di performare a 360°, rompendo però gli schemi della scena pop maschile italiana con il suo stile audace e la sua personalità eclettica.

Etichetta:

Mendaki publishing - https://www.instagram.com/mendaki_publishing/

Grey Light Records - https://www.instagram.com/grey.light.records/



Instagram: https://www.instagram.com/manuelcicco