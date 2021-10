Intorno alle 17:30 di questo lunedì, Facebook, Instagram e WhatsApp non erano più raggiungibili. Il problema non riguarda solo l'Italia, ma è generalizzato nel resto del mondo, anche se non è possibile stabilire quanto. Comunque, anche utilizzando il browser di Tor, Facebook non era raggiungibile.

Dal propri account di Twitter WhatsApp ha diffuso questo messaggio:

"We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible".

Ma alle 19:30 il problema non era ancora risolto.

Downdetector, che tiene traccia delle interruzioni su Intermnet, ha registrato quasi 80.000 segnalazioni per WhatsApp e più di 50.000 per Facebook, da parte degli utenti di tutto il mondo. Segnalazioni di problemi anche nell'utilizzo della piattaforma dedicata ai visori Oculs.

Tramite Tor, sulla pagina restituita dal browser, Facebook dichiara quanto riportato in precedenza per WhatsApp che, tradotto in italiano, suona più o meno in questi termini:

"Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente".

Finora, da parte di Facebook, non è stata fornita alcuna indicazione sulle cause del problema che, secondo alcuni, potrebbe essere causato da problemi di configurazione del DNS, anche se, in casi analoghi, un sito ritorna in linea in breve tempo.