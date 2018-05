A Sagnino (Como) una grossa vincita a Superenalotto non reclamata

La vincita al #Superenalotto non reclamata a #Sagnino (#Como); non reclamato un MILIONE di euro dello speciale concorso Sisal "20 nababbi a Natale". Scaduto il termine massimo per reclamare la vincita.

Dal 2011 ad oggi, tra Lotto e lotterie, nelle casse dei Monopoli sono rimasti premi non incassati per oltre 350 milioni di euro.