Nel corso della mattinata odierna (6 aprile) il Corriere della Sera prima e AGI poi hanno diffuso la notizia che, a quanto pare, Silvio Berlusconi potrebbe avere una malattia del sangue, e si potrebbe trattare molto probabilmente di una leucemia.

Anche secondo AGI non ci sarebbero dubbi: si tratta di leucemia. Notizia che, però, non è stata ancora confermata, ma nemmeno smentita. Intanto il capogruppo alla Camera di Forza Italia Barelli ha detto che "non gli risulta niente".

L'ANSA fa sapere, invece, che la situazione rimane complicata ma stabile.



ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.

Silvio Berlusconi ha cominciato i trattamenti di chemioterapia per combattere una forma di leucemia. Per il momento non sarà emesso alcun bollettino medico sulle sue condizioni.

Secondo alcune ricostruzioni, i problemi di ossigenazione che hanno finito per interessare anche il sistema cardiovascolare e che lo hanno costretto al ricovero, potrebbero esser derivati oltre che da una polmonite anche da difficoltà del funzionamento del midollo spinale.