Lina Sastri

EDUARDO MIO

Maestro di vita e di palcoscenico

Note di Lina Sastri

Quando ho pensato a uno spettacolo su Eduardo, ho pensato a un racconto di quello che di lui avevo conosciuto e vissuto in prima persona all’inizio della mia vita artistica in teatro. Dal primo incontro giovanissima, poco più di una comparsa alla prima battuta, dalle partecipazioni alle edizioni televisive di alcuni suoi capolavori, alle conversazioni in camerino o a casa sua.

Mi è piaciuto parlare non solo dell’artista, del maestro, ma anche dell’uomo Eduardo, della sua eleganza, del suo rapporto con le donne, dell’amore per la sorella Titina e la madre Luisa, della famiglia, che è sempre stato il nodo del suo teatro e soprattutto della sua severa e profonda sensibilità di uomo e di artista.

Durante il viaggio, ogni tanto, ci si ferma a una citazione del suo teatro, dal varietà degli inizi a Filumena Marturano alle sue poesie che tanto ci raccontano della sua anima. Su tutto affiora, ogni tanto, la grande melodia napoletana, la musica che lui molto amava con gli arrangiamenti di Maurizio Pica.

In scena con me cinque grandi musicisti, una scultura e un dipinto del maestro Alessandro Kokocinski che rappresentano Pulcinella, la maschera che rappresenta Napoli e la sua ridente, dolorosa e beffarda libertà, che Eduardo indossò con inimitabile maestria.

Mi sono vestita di bianco, sposa del teatro, con l’aiuto di Giuseppe Tramontano.

16 e 17 dicembre 2023

sabato ore 20,45 - domenica ore 15,30

Everlive Italia e Salina

presentano

Spettacolo in parole poesia e musica

Ideazione, drammaturgia e regia Lina Sastri

Elementi scenici Alessandro Kokocinski

Arrangiamenti Maurizio Pica

Ensamble

chitarra e mandolino Filippo D’Allio - Contrabbasso Luigi Sigillo

Violino Giacomo Mirra - Pianoforte Ciro Cascino - Percussioni Gianluca Mirra

Abito di scena di Lina Sastri Sartoria Tramontano

BIGLIETTI

Prestige € 35,00 - Poltronissima € 32,00 - Poltrona € 23,00 - Poltronissima under 26 anni € 20,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3459446

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]

*_©Angelo Antonio Messina