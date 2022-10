La Ecclesia Protestante "Christadelphians" di Forlì si interroga non solo sul conflitto in Ucraina ma circa le tante guerre in corso sul nostro pianeta.

Le guerre, muovono miliardi di dollari, si parla di cifre a tredici zeri, e coinvolgono attori di varia natura. Nello specifico, banche, multinazionali, organizzazioni militari private, gruppi di pressione sia a livello politico che finanziario.

Tutto questo, afferma il movimento cristadelfiano, è inaccettabile perchè la produzione e vendita di armi nonchè gli stanziamenti fatti dai governi per sotenere tali guerre, da sola vale svariati punti di pil. Quei soldi potrebbero essere spesi per limitare la povertà dilagante non solo nel nostro paese ma in tutti i territori divenuti campi di operazioni militari.

La Ecclesia Protestante "Christadelphians" pensa che si debba operare un radicale cambiamento di prospettiva in seno alle genti capace di affermare il ruolo privilegiato, all'interno del contesto sociale, che ricopre la vita degli uomini e donne, vecchi e bambini, vite delle quali spesso nessuno si cura durante i conflitti relegandole a puri effetti collaterali. Ma la morte non deve più avvenire per questo! Non possono e non devono essere vittime di interessi reputati superiori. Dire NO alla guerra, NO ai produttori di armi, NO ai governi che appoggiano tali operazioni militari deliranti. Dire BASTA a governi guerrafondai!

Basta con lo scempio di pochi eletti che vivono le loro vite privilegiate in luoghi tranquilli basando la propria fortuna sulle guerre!