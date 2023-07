Per fare prevenzione a tavola non dobbiamo sicuramente andare a nutrirci con pasti tristi, sciapi, senza gusto, prevenire vuol dire inserire nel nostro programma alimentare diversi prodotti che danno sapore, colore, aromi che nel nostro quotidiano spesso non andiamo a considerare, anzi a volte ci ritroviamo a storcere il naso.

Purtroppo, siamo abituati a usare troppo sale, burro, zucchero, olio come se non ci fosse un domani. Basti pensare che cucinare in modo sano ed equilibrato non solo è molto simpatico, divertente, ma aspetto più importante è quello che ci aiuta a stare bene. Ma ora andiamo a vedere esattamente cosa si intende veramente con la parola «alimentazione» si intende l'atto del mangiare, e cosa si intende con «nutrizione» l'insieme di conoscenze utili a saper riconoscere qualità e funzioni biologiche di un alimento. Quando ingeriamo cibo, andiamo ad introdurre nel nostro organismo il carburante che da input al nostro corpo di andare a svolgere tutti i processi che danno modo di mantenerci in vita, e molto di più. Dal cibo noi andiamo a trarre le energie per camminare, pensare, lavorare, leggere, correre, ballare o inventare.

Per alimentarci ci basta avere lo stimolo della fame. Se invece intendiamo nutrirci adeguatamente vuol dire che andremo a mettere a disposizione del nostro corpo i «mattoni» di migliore qualità. Bisogna anche capire che visto come siamo abituati, non è detto che siamo all’altezza del compito; quindi, dobbiamo provvedere in modo da cambiare la situazione. In tutto questo ci viene in aiuto la nutrigenomica, ossia è quella scienza che studia l'interazione dei principi attivi contenuti negli alimenti con il nostro genoma, dimostrandoci gli effetti che hanno alcuni cibi sulla nostra salute, o magari se ci sono proprietà terapeutiche o, anche azioni negative. Bisogna sapere che il cibo nel suo interno può arrivare a introdurre nel nostro organismo sostanze tossiche che, a lungo andare possono causare patologie. Molto spesso se analizziamo bene i tumori, la causa diretta è proprio lo stile di vita, diciamo che è correlato a sostanze nocive che noi immettiamo nel nostro organismo tutti i giorni. Anche il diabete di tipo 2, ma anche la causa dell’ipertensione può essere tranquillamente curata con una nutrizione adeguata.

Dunque, essendo che alimentarsi e nutrirsi non sono la stessa cosa, ora serve capire bene quale aspetto fondamentale per cui possiamo dare al corpo un’alimentazione corretta. Sicuramente ciò che è deleterio è mangiare scappando di corsa quando abbiamo da fare; quindi, ingurgitiamo ciò che ci troviamo davanti, ma questo non si può definire un’alimentazione corretta. La corretta nutrizione invece ci serve a far capire quali sono le proprietà di ogni cibo, le giuste sostanze al nostro organismo. Quindi mangiare in modo sbagliato va contro ogni principio della nutrizione, mentre dovremmo assumere ogni giorno proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali. La cosa pazzesca è che siamo “Super Alimentati”, ma non siamo nutriti; quindi, è normale che poi ci ritroviamo carenti di proteine, sali minerali, fibre, che poi sono i giusti mattoni per far funzionare bene il nostro organismo.

È importante considerare l’alimentazione come punto focale della prevenzione, in un mondo sempre più intrinseco di agenti atmosferici e patogeni che incidono e ledono non poco la nostra salute influendo negativamente sul nostro benessere psicofisico e sulla nostra essenza di esseri umani. Risaputo è che gli effetti derivanti da agenti atmosferici, come smog, inquinamento, allergeni, etc. e gli agenti patogeni, come pesticidi, virus, batteri, etc., hanno da sempre un impatto significativo sulla nostra salute, sia fisicamente che mentalmente, causando scompensi ed indebolendo il nostro sistema immunitario, rendendoci più suscettibili anche ad infezioni e malattie. L'assenza di controlli adeguati lungo la catena alimentare può comportare una più facile trasmissione di malattie attraverso appunto gli agenti patogeni. Pertanto, è fondamentale comprendere la differenza tra cibo e nutrizione.

Mentre per cibo, s’intende il consumo di sostentamento, per nutrizione è intesa l'assunzione di nutrienti essenziali che contribuiscono al nostro benessere generale ed alla nostra sopravvivenza. Infatti, alla base della nostra salute c'è una dieta sana ed equilibrata, una salutare colazione insieme all'educazione per un corretto comportamento alimentare, dando appunto priorità alla nutrizione e adottando una dieta sostenibile, possiamo rafforzare il nostro sistema immunitario e proteggerci dagli effetti dannosi dei patogeni.

Da sempre anche i cosiddetti agenti atmosferici, come l'inquinamento, gli allergeni etc., spesso hanno un alto impatto negativo sulla nostra salute respiratoria. L'inalazione di sostanze inquinanti e allergeni può portare a problemi respiratori, tra cui asma e allergie, che possono irritare il nostro sistema respiratorio, causando diffuse infiammazioni oltre che difficoltà respiratorie, ma cosa possiamo fare per contribuire al meglio alla nostra salute, oltre che cercale di adottare tutte le misure opportune per ridurre la nostra esposizione agli inquinanti nocivi, includendo anche l'uso di purificatori d'aria, soggiornando in ambienti con una ventilazione adeguata e sostenendo politiche che promuovono meno smog e più aria pulita, ma anche prediligendo i cibi sani e colorati che aiutano a rafforzare il nostro organismo ed integrando così alimentazione e misure proattive riusciremo a migliorare e salvaguardare la nostra salute respiratoria, riducendo al minimo gli effetti negativi degli agenti atmosferici.

Tutto ciò non debella soltanto la nostra salute fisica ma genera un alto impatto anche sul nostro benessere psicofisico, causando con molta probabilità problematiche di salute gravi a livello della psiche, come l’aumento esponenziale del rischio di problemi di salute mentale, tra cui ansia e depressione o di malattie come obesità, diabete, cardiopatie, arteriopatie, etc. il tutto incrementando anche la paura di contrarre malattie ben più serie, possono portare ad un aumento dei livelli di stress ed a un declino del proprio benessere generale. Dunque, per affrontare queste sfide, è fondamentale dare la priorità alle pratiche di cura di sé che promuovono il benessere mentale ed emotivo, ciò può includere l'impegno in attività di consapevolezza, la ricerca di supporto sociale e la pratica di tecniche di gestione dello stress, ma non può mancare la giusta dose di sana e corretta alimentazione, integrando queste soluzioni nella nostra vita quotidiana, possiamo mitigare gli effetti negativi sul nostro benessere psicofisico e contribuire a ridare equilibrio alla nostra vita.

Quindi cosa aspetti a favorire l’adozione di una corretta e sana alimentazione? Prediligendo così alimenti freschi a quelli surgelati, frutta e verdura di stagione, cereali integrali, grassi buoni, frutta secca, ecc. ecc., integrando quotidianamente proteine ed altri indispensabili nutrienti, che unita alla giusta IDRATAZIONE, favorirà inoltre la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo e la degenerazione cellulare.