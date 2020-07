In questi mesi di pandemia, le misure di prevenzione hanno reso possibili solo conferenze e mostre-convegno completamente digitali, facendo provare a tutti un’esperienza spesso considerata di “serie B” rispetto all’evento fisico (o in presenza), se non altro per la ridotta opportunità di fare networking.

A partire dall’autunno 2020 Innovability inizierà il graduale ritorno agli eventi in presenza; tuttavia la componente digitale continuerà ad essere proposta, integrandola con l’on-site per creare il nuovo format integrato, definito "Hybrid", andando oltre il semplice streaming di un evento fisico per raggiungere più contatti qualificati e aumentare il ROI di sponsor ed espositori.

Noi crediamo che gli “Hybrid Events” saranno il “new normal” per le iniziative B2B e professionali in genere. In particolare per le conferenze, le mostre-convegno e gli eventi di matchmaking come quelli da noi organizzati e vediamo che questo cambiamento sta diventando un trend internazionale nella industry degli eventi professionali.

NO LIMITI DI SPAZIO E DI TEMPO

L’organizzazione di eventi on-line ha aperto una nuova frontiera che sarà mantenuta anche per gli eventi “ibridi”: il superamento dei limiti fisici e temporali, ovvero la possibilità di estendere la durata dell’evento da poche giornate ad alcune settimane e far svolgere parti dello stesso in luoghi differenti ma tra loro sincronizzati, con speaker e pubblico internazionali, senza sovrapposizioni di temi e attività.

Un evento fisico classico con live streaming sui Youtube o su Zoom non è assolutamente un evento Hybrid: un vero evento Hybrid deve essere progettato “da zero”, disponendo le componenti fisiche e virtuali in modo da raggiungere il maggior numero di contatti, creare engagment con i partecipanti virtuali e produrre molti più lead qualificati per le aziende sponsor ed espositori. Un evento Hybrid è caratterizzato da sessioni di conferenza più corte, interattive e con regia professionale, sia on-site sia on-line, per dare ai partecipanti un’esperienza “televisiva”, così come da nuovi format: on-line close-up meeting, virtual booth, open house on-line, digital clinic.

I momenti di networking e di incontro vengono realizzati da anche remoto con il supporto di strumenti professionali che consentono di virtualizzare al meglio le esperienze di meeting, di contatto allo stand e addirittura di visita in azienda.

DA REACH A LEAD, UN PERCORSO BEN ORGANIZZATO

I nostri Hybrid Event offrono un percorso strutturato appositamente per raccogliere i visitatori sia fisici sia virtuali (reach), trasformarli in contatti profilati (lead) da coinvolgere in occasioni di incontro quali matchmaking e gruppi tematici (close-up meeting), dove le aziende hanno l’opportunità di incontro diretto. Nelle prime settimane si generano contatti con keynotes, sessioni tematiche e roundtables per le successive attività di matching e networking, con eventuale pubblico on-site su differenti città, per opportunità di networking locale.

CAMBIANO LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Con il format “Hybrid” si ampliano le modalità di partecipazione per sponsor ed espositori e per questo è prevista la possibilità di scegliere i vari servizi-attività di interesse per comporre il proprio “pacchetto fisico-digitale” su misura, anche nel corso dell’evento stesso.

Per i visitatori c’è invece la possibilità di scelta, di volta in volta, tra presenza fisica, digitale o addirittura “blended”, partecipando fisicamente in un luogo per assistere assieme ad una sessione remota.

“Hybrid non è una scelta temporanea in attesa di ritornare al ‘fisico’: Innovability vuol diventare il primo organizzatore italiano di soli eventi “Hybrid” business per il mondo delle tecnologie digitali emergenti.” dichiara Gianluigi Ferri, CEO Innovability: “Innovability abbraccia completamente questo modello sulla base della sua esperienza di 20 anni di organizzazione di fiere, conference & expo, workshop, meetings, matching, live esperience, ecc. fisiche che hanno visto centinaia di eventi esclusivamente B2B con decine di migliaia di partecipanti professionali”.

Con la speranza di offrirvi un'esperienza più innovativa, personalizzata e adeguata ai nuovi tempi, vi invitiamo a continuare a seguirci e vi diamo appuntamento all'autunno.

Per scoprire di più sul nuovo format “Hybrid”:



Video introduttivo:

www.youtube.com/watch?v=WwpsvOMuNmM&feature=youtu.be



Pagina descrittiva:

www.innovability.eu/hybrid/

Informazioni su INNOVABILITY

Innovability ha creato nel 2002 “M2M Forum”, il primo evento annuale a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine, poi evolutosi in “IOTHINGS” in questi anni ha sviluppato una profonda e continua conoscenza del mercato IoT, sia a livello italiano e sia a livello internazionale, tale da offrire alle aziende anche servizi di marketing, di comunicazione, di ricerca e di consulenza attraverso il proprio ampio e strutturato database e grazie alla collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.

