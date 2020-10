Alla storica figura dell’agente assicurativo e dei Broker, negli anni si sono affiancati gli sportelli bancari, i consulenti finanziari, Internet e la vendita diretta. Attraverso quali canali distributivi gli italiani preferiscono acquistare le polizze assicurative?

Sorpresa! Anche se in Internet siamo ormai abituati a comprare di tutto, dai beni ai servizi, dall’edizione 2020 «ALLONTANIAMO I RISCHI RIMANIAMO PROTETTI» pubblicata il 19 ottobre dall’ANIA emerge, invece, come l’e-commerce sia proprio l’ultimo dei canali prescelti per procedere all’acquisto di un prodotto assicurativo. Riuscendo a racimolare appena uno scarso 0,8%. E comunque la vendita diretta raggiunge appena l’8.8%.

Il canale privilegiato

Da padrone la fanno, invece, gli sportelli bancari assicurativi che, forti di una capillare presenza su tutto il territorio nazionale, riescono a veicolare quasi la metà delle polizze (esattamente il 48%) tra i 12.809 uffici postali e le agenzie dei grandi gruppi bancari. Realtà che possono contare anche su una straordinaria fidelizzazione del cliente data dalla storicità del rapporto, dal radicamento e dai numerosi servizi di prossimità.

Broker, agenti e consulenti

Al secondo posto gli agenti assicurativi che arrivano a lavorare quasi un quarto della produzione (il 23,9%). Seguono i consulenti finanziari abilitati che movimentano circa il 10% e i Broker l’8,5%. Un discorso a parte merita il variegato mondo degli altri canali diretti che riesce ad arrivare ad un consistente 8,8%.

Rapporto tra tipo di polizza e canale di vendita

Le percentuali evidentemente cambiano a seconda del tipo di prodotto assicurativo commercializzato. Perché se la polizza più venduta in Italia, quella obbligatoria della RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO, è intermediata per il 78,3% dagli agenti, per il 9,1% dalla vendita diretta e solo per il 9,3% dai Broker, questi ultimi si prendono la rivincita sulla maggior parte dei rami danni, anche per la consulenza precontrattuale che riescono a garantire rispetto all’analisi del rischio e alle soluzioni da adottare oltre alla coperture assicurative consigliate.

Responsabilità Civile Generale, Property e Altri Rami Danni

Col 72,7% sono, infatti, primi in Italia per la vendita delle polizze.



