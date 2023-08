Come dice il titolo della festa in programma al River Garden Soncino (CR) sabato 2 settembre, la felicità è reale. La festa il concetto in realtà lo esprime in inglese, ma non è la lingua che fa la differenza è la sostanza. Al River, con gli amici e grande musica, si sta bene. Sabato 2 settembre '23 al mixer ci sono Dr.Space ed About Gala, mentre alla voce si alternano Brio e Simo Loda.



Domenica 3 settembre è invece la volta di un piacevole party a bordo piscina, Apelungo. Da sempre Apelungo cerca nuove esclusive location. Lo scopo di questo evento è trovare nuovi tramonti e abbinarli alla passione di chi frequenta questo party, ovvero quella per aperitivi lunghi, praticamente infiniti. Un party così non poteva che approdare al River Garden di Soncino (CR). Buffet, aperitivo, relax, musica... difficile sognare di più.



In generale, ogni settimana d'estate, la formula di River Garden Soncino (CR) è decisamente easy: è possibile prenotare, anche tramite la app Clubbing, ma l'accesso è sempre possibile anche durante le serate.



La luna splende sul River House Club di Soncino (CR), che in primavera ed estate diventa River Garden. Fa divertire ogni sabato e domenica, in primavera ed estate. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball e nel verde giardino, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.



Anche per la primavera '23 ed estate '23, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).



