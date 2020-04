(di Lisa Scaburri) Il giovane originario di Bergamo (città particolarmente colpita dall’epidemia di Covid-19) in attesa di poter riprendere i suoi numerosi impegni nel mondo della moda e del beauty ha deciso di creare un format tv attraverso i suoi canali social.

Il giovane originario di Zanica paese della provincia bergamasca località maggiormente colpita dall’epidemia di Covid-19, stylist Tv per moltissimi volti della televisione italiana ed internazionale nonché ricercatissimo make-up artist ha deciso di creare un format tv attraverso i suoi canali social.

Nasce così Chiacchierando Chiacchierando l’idea è quella di intervistare oltre a diversi volti televisivi clienti di Andrea anche persone comuni ma con “qualcosa da raccontare” come racconta Ubbiali , gli invitati gireranno da soli un video-clip della durata di circa 6/7 minuti dove racconteranno come stanno trascorrendo il tempo a casa , le loro emozioni ed i loro progetti futuri una volta terminata l’emergenza sanitaria .

Un format molto diverso dai moltissimi che stanno “girando” la rete prodotti da molti influencer che spesso mostrano prodotti estetici , cura della persona e come si utilizzano diversi accessori per capelli e per la pulizia del viso, Andrea ci racconta

«Ho voluto creare qualcosa di diverso ....in realtà ho sempre voluto diversificarmi in questo settore perché il successo e la stima del pubblico stanno proprio lì. Il mio format tv prevede una durata massima di 10 minuti, perché sicuramente i telespettatori si stancherebbero di lunghi monologhi televisivi. Gli invitati devono regalare un’emozione al telespettatore e capire che in questo momento sia il personaggio tv sia l’insegnante di una scuola elementare stanno attraversando la stessa fase critica sotto tutti i punti di vista. Se il format funzionerà, passata questa brutta fase, sicuramente lo manterrò in vita cambiando però immagine e rendendola più ludica è più adatta al mio lavoro».

Da tutti noi in bocca al lupo Andrea.