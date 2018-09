La riorganizzazione del percorso di dimissione protetta dal Pronto Soccorso nasce dalla necessità di migliorare ed ottimizzare l’assistenza al paziente nel passaggio dalla fase acuta (ospedalizzazione) alla fase sub-acuta e/o cronica (domicilio, rete dei servizi socio-sanitari) in relazione ai suoi bisogni ed al tipo di patologia.

Vi è inoltre l’esigenza di:

- ridurre i tempi di degenza ed i relativi costi per eventi morbosi a lenta e/o complessa evoluzione permettendo un utilizzo più congruo dei posti letto evitando ospedalizzazioni protratte;



- utilizzare al meglio le risorse esistenti all’interno del sistema ospedale-territorio e favorire un più congruo utilizzo dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);



-realizzare un Punto Unico di Riferimento per le Dimissioni Protette previsto dalla riorganizzazione delle Cure Domiciliari all’interno del territorio distrettuale che sia da collegamento fra i Nuclei di Cure Primarie, le UU.OO. ospedaliere, i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto, l’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) ed il Servizio Assistenza Anziani, la rete dei servizi;



- permettere una maggiore conoscenza dell’offerta di prestazioni socio-sanitarie ed un miglior utilizzo dei percorsi in relazione ai bisogni;



- diffondere la cultura dell’approccio “olistico” al paziente secondo il modello bio-psico-sociale e della valutazione multidimensionale;



-promuovere modalità di educazione alla salute nei pazienti e nei loro familiari incoraggiando un loro ruolo partecipativo anche nella erogazione dell’assistenza.



Attori coinvolti nel progetto:

Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero;

Direzione Sanitaria di Distretto;

UU.OO. del Presidio Ospedaliero;

U.O. Cure Primarie del Distretto: Servizio Infermieristico Domiciliare; Servizio Salute Anziani; Unità di Valutazione Geriatrica; Nuclei di Cure Primarie;

Servizio Assistenza Anziani dei Comuni;

Servizi Sociali dei Comuni del Distretto;

rappresentanti medici di medicina generale;

rappresentanti associazioni di volontariato maggiormente coinvolte.



Il percorso “Dimissione Protetta individua 4 momenti fondamentali:

1) identificazione del caso come “difficile”;

2) segnalazione del caso;

3) valutazione dei bisogni socio-sanitari;

4) presa in carico/inserimento nella rete dei servizi.