Le ultime stime economiche della Commissione Ue mostrano un rallentamento della crescita rispetto alle previsioni del 2023.

Dopo una crescita contenuta lo scorso anno, l'economia dell'UE ha avviato il 2024 con ritmi meno sostenuti del previsto. Le previsioni intermedie d'inverno della Commissione indicano per il 2023 una revisione al ribasso della crescita sia nell'UE sia nella zona euro, che dovrebbe attestarsi allo 0,5% rispetto allo 0,6% indicato nelle previsioni d'autunno. La crescita è prevista al ribasso anche nel 2024: sarà infatti rispettivamente dello 0,9% (rispetto all'1,3%) nell'UE e dello 0,8% (rispetto all'1,2%) nella zona euro. Per il 2025 si prevede un aumento dell'attività economica dell'1,7% nell'UE e dell'1,5% nella zona euro.

Nel 2023, diversi fattori hanno rallentato la crescita, poiché le famiglie avevano meno da spendere e i tassi di interesse erano alti. Tuttavia, quest’anno, si prevede una ripresa graduale dell’economia dell’UE.

L'inflazione diminuirà più rapidamente rispetto a quanto indicato nelle previsioni d'autunno. Nell'UE si prevede un calo dell'inflazione IAPC (indice armonizzato dei prezzi al consumo), che passerà dal 6,3% del 2023 al 3,0% nel 2024 e al 2,5% nel 2025. Nella zona euro l'inflazione passerà dal 5,4% del 2023 al 2,7% nel 2024 e al 2,2% nel 2025.

Con l’inflazione in calo, si stima un aumento dei salari reali. Grazie a un mercato del lavoro resistente, si prevede che i consumatori spenderanno di più. Inoltre, si prevede che il commercio con i partner esteri si normalizzerà, dopo un anno di performance molto debole.

In un contesto di calo dell'inflazione si prevede che la crescita reale dei salari e la resilienza del mercato del lavoro favoriranno un aumento dei consumi. Nonostante l'erosione dei margini di profitto si prevede che gli investimenti beneficeranno di un graduale allentamento delle condizioni di credito e della costante attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Si prevede inoltre una normalizzazione degli scambi commerciali con i partner esteri, dopo i risultati mediocri registrati lo scorso anno.

Il ritmo della crescita è previsto stabile a partire dalla seconda metà del 2024 e fino al termine del 2025.

Le previsioni sono tuttavia caratterizzate da un certo livello di incertezza a causa del protrarsi delle tensioni geopolitiche e dei rischi di un ulteriore allargamento del conflitto in Medio Oriente. Ci si aspetta che l'aumento dei costi di trasporto dovuto alle turbolenze nel Mar Rosso avrà un impatto solo marginale sull'inflazione. È vero, tuttavia, che ulteriori turbolenze potrebbero causare nuove strozzature dell'approvvigionamento, riducendo la produzione e facendo lievitare i prezzi.

A livello interno, i rischi per le proiezioni di riferimento sulla crescita e l'inflazione dipendono dall'andamento (superiore o inferiore alle previsioni) dei consumi, della crescita dei salari e dei margini di profitto oltre che dal persistere di tassi di interesse elevati. Altre minacce sono costituite inoltre dai rischi per il clima e dagli eventi atmosferici estremi.





Per quanto riguarda l'Italia...

Si stima che il PIL in termini reali sia cresciuto dello 0,6 % nel 2023, lievemente al di sotto delle previsioni dell'autunno 2023, poiché i consumi privati si sono moderati e gli investimenti sono diminuiti considerevolmente, a causa dell'aumento dei costi di finanziamento e della graduale eliminazione dei crediti d'imposta sulla ristrutturazione degli alloggi. Dopo essere diminuita dello 0,3 per cento nel secondo trimestre, il PIL è aumentato nel terzo e nel quarto trimestre, fornendo un riporto marginalmente positivo al 2024.

La produzione economica dovrebbe continuare a crescere lentamente nel 2024, con il potere d'acquisto delle famiglie che dovrebbe beneficiare della disinflazione e di un aumento dei salari, nel contesto di un mercato del lavoro resiliente. Gli investimenti sono destinati a riprendersi, trainati da progetti infrastrutturali finanziati dal governo e dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, che compensano la resistenza derivante dalla minore spesa per l'edilizia abitativa. Il PIL sui dodici mesi dovrebbe crescere dello 0,7 per cento in termini reali, lievemente inferiore alle attese in autunno.

Gli investimenti dovrebbero accelerare nel 2025, poiché l'attuazione dei progetti sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza accelera, aumentando sia la spesa infrastrutturale che l'acquisto di attività materiali e immateriali delle imprese, che si prevede beneficeranno anche del miglioramento delle condizioni finanziarie. L'impennata della spesa in conto capitale si tradurrà in una maggiore crescita delle importazioni, al di sopra delle prospettive lievemente migliorate per le esportazioni. Nel complesso, il PIL reale dovrebbe aumentare dell'1,2 % nel 2025, invariato rispetto all'autunno.

L'inflazione misurata sullo IAPC è diminuita costantemente lo scorso anno dal picco del 2022, sospinta dal rapido calo dei prezzi dell'energia passando gradualmente agli altri beni, ma anche dai limitati aumenti dell'inflazione dei servizi. Nel quarto trimestre del 2023 l'inflazione è scesa all'1 % su base annua e si è mantenuta al di sotto dell'1 % a gennaio. I moderati aumenti salariali hanno finora contribuito a tenere sotto controllo l'inflazione. Poiché i principali contratti collettivi di lavoro vengono gradualmente rinnovati, i lavoratori dovrebbero recuperare le passate perdite di potere d'acquisto. L'inflazione misurata sullo IAPC è prevista al 2 per cento nel 2024 e al 2,3 per cento nel 2025, sulla scia di una prevista ripresa dei salari, guidata dal settore pubblico. Rispetto all'autunno, questo è rivisto al ribasso per il 2024, ma rimane invariato per il 2025.









Le previsioni economiche d'inverno 2024 costituiscono un aggiornamento delle previsioni economiche d'autunno 2023 con un'attenzione particolare all'andamento del PIL e dell'inflazione in tutti gli Stati membri dell'UE. Le previsioni d'inverno si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 29 gennaio 2024. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche governative, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili al 1° febbraio 2024.

