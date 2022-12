Nome reale Luigi Scuteri

Nome Artista DODO GG

Titolo MAMMA

Ho scritto e “cantato” questa canzone mentre mia mamma era in terapia intensiva causa covid con la speranza che possa esser conosciuta ed ascoltata da persone che possano trarne forza e speranza, su questo brano questo è il mio vero sogno. Ricevo quotidianamente messaggi in tal senso, la consapevolezza di poter esser di aiuto o conforto mi fa sentire realizzato come essere umano.





DESCRIZIONE TESTO

Il brano nasce in un momento molto delicato in cui mia madre era ricoverata in terapia intensiva per covid. Una lunga battaglia che alla fine ha vinto, ma che ha portato cinque interminabili settimane di paura e dolore ma questo evento ha segnato una rinascita presentando una nuova versione di me: Dodo GG.

"Mamma" è un brano intimo, una sorta di ballad accompagnata da un cantato in rima hip hop e un sottofondo indie trap carico di speranza ed energia positiva, un elogio si a mia madre, ma soprattutto un’esortazione e richiamo a lottare e non arrendersi.





LINK SOCIAL:

http://www.youtube.com/@DodoGG

https://www.facebook.com/DodoGGofficial





BIOGRAFIA

Dodo GG è Luigi Scuteri. La musica è da sempre il background della mia vita e in particolare la composizione e la scrittura.

Il tarlo di trasformare i miei pensieri in canzoni era nella mia testa da un po', è stata la pandemia a rimescolare le carte in tavola.

Nell’ autunno 2020 mia mamma si contagia con il covid e trascorre quindici interminabili giorni in terapia intensiva. E' questo traumatico evento che mi spingerà a comporre la mia prima canzone.

Nasce così DODO GG e il mio primo brano "Mamma" di cui sono autore del disegno in copertina.

Il nome DODO GG è un elogio a mia nipotina che da piccola continuava ripetutamente a chiamarmi Dodo, a questo si aggiunge GG che ha un doppio significato: da una parte è la mia firma abbreviata (GIGI) dall'altra è uno slang giovanile che sta per GOOD GAME ovvero Ben Fatto





TESTO

MAMMA NON SEI SOLA

MAMMA CHE PAROLONA

MAMMA NON E’ BIOLOGIA

MAMMA TU SEI LA MIA VIA

NON ANDARTENE RIMANI QUI

C’E’ LA ZIA PAPA’ REBECCA IO MAGACCIA E DRIN

SIAM TUTTI QUI E ASPETTIAM LA TUA RISATA ANCHE A DISTANZA

NON LA PORTERA’ VIA LA SIRENA DI UN’ AMBULANZA

MAMMA COMBATTI COME T’HA INSEGNATO LA NONNA

MAMMA SEI UNA GATTUSO SEI LA NOSTRA COLONNA

MAMMA IN CAMERA MI CANTAVI LA NINNA NANNA

MAMMA ANCHE SE LA TUA VOCE E’ GIU’ E ORA SI AFFANNA

RICORDA TUTTI I SACRIFICI CHE HAI FATTO SENZA FERMARTI

MAMMA INSIEME A PAPA’ POSSO SOLO CHE AMARVI

INSIEME SIETE ESEMPIO E TEMPIO DI OGNI FAMIGLIA

DEI NONNI INSIEME LA ZIA PROPRIO UNA DEGNA FIGLIA

MAMMA I TUOI RACCONTI I TUOI VALORI LE TUE IMITAZIONI

SONO SOLO ACCONTI DEI TUOI ORI ED EMOZIONI

RESTA COMBATTI LOTTA E RIMANI

MAMMA SEI IL NOSTRO IERI OGGI E DOMANI

MAMMA IN UN MESE CI SIAM LAUREATI SUL WEB

MAMMA SAI PAPA’ E’ GUARITO PENSANDO A TE

MAMMA IL TUO AMORE LO SAI CHE E’ IL NOSTRO OSSIGENO

CON LA TUA LOTTA SAI SOLO QUESTO E’ IL GIUSTO EPILOGO

MAMMA NON ESISTE COVID O TERAPIA INTENSIVA

CHE ABBIA LA MEGLIO SULLA TUA VOGLIA DI RESTARE VIVA

MAMMA SENZA DI TE E’ DERIVA SEI TUTTO CIO’ CHE CI MOTIVA

MAMMA NON SEI SOLA – LO DICEVI OGNI VOLTA CHE CI PORTAVI A SCUOLA

MAMMA CHE PARANOIA – LA PAURA QUELLA DI NON VEDERTI ANCORA

MAMMA NON E’ BIOLOGIA - SAI HO TROVATO DUE MAMME TU E LA ZIA

MAMMA TU SEI LA MIA VIA

MENTRE NULLA AVEVA SENSO HO CHIESTO L’ASSENSO

CI SI MUOVE MENTRE IL MOTO DIVENTA FERMO

QUESTA VITA E’ SOLO UNA PARENTE-SI

DIO PRENDI ME ALLORA COME PARENTE SI!

VIGEVANO HA UNITO VIGEVANO HA CURATO

VIGEVANO FATO VIGEVANO BOATO

DI UN AMORE DI UN DOLORE ANCHE QUESTO PASSATO

DI QUALCOSA FINALMENTE CHE SI E’ TRASFORMATO

IL GIORNO CHE HAI CHIAMATO SOLO PER DARCI UN ABBRACCIO

DENTRO DI ME IL CUORE E’ DIVENTATO SOLO DI GHIACCIO

HO SDOCCHIATO PREGATO SU UNO STRACCIO ED ORA TACCIO

HO PENSATO CHE DI DIO CI FOSSE SOLO LO SPACCIO

PER QUELLO CHE GLI HO CHIESTO E POI DESIDERATO

L’AMORE TUO E DI PAPA’ QUALCOSA DI ESAGERATO

SEMPRE OSPITE DELLA VOSTRA FELICITA’

DOVE NON SONO MAI STATO UNA VOLTA LA NOVITA’

ABBIAM VINTO NEL 2005 ORA 2020

SEMPRE E COMUNQUE A STRINGERE I DENTI

PARADISO SPERANZE GIOIE DOLORI E INFERNO

VOI PANE E ACQUA DALL’ESTATE FINO ALL’INVERNO

LA MIA SQUADRA E’ QUELLA DELLA MADONNINA

D’ORO COME TE E PICCININA

MAMMA GUIDATO DAL TUO PIGLIO

INNAMORATO E NON PERCHE’ TUO FIGLIO

IL MALE MISCHIATO AL BENE CI OFFUSCA E CI RENDE PREDE

PANICO TITANICO VEDI E TEMI CHE NON PROVVEDE

SI LOTTA SI VA AVANTI LO SAI CHE NON SI CEDE

DEL NOSTRO GRANDE AMORE LO SAI BENE SEI LA SEDE

MAMMA NON E’ BIOLOGIA

MAMMA TU SEI LA MIA VIA