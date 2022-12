Manca ormai pochissimo. Fra pochi giorni, verrà infatti presentato il Calendario 2023 – Universal Beauty Competition, prodotto da Marco Ciriaci per Media Seven Production in collaborazione con il Comune di Castel Gandolfo – “non esagero se dico, che è stato uno dei migliori progetti realizzati negli ultimi 10 anni dalla nostra organizzazione” – ha dichiarato il neo Patron di Universal Beauty Competition e responsabile di Media Seven Marco Ciriaci.

La nostra squadra lavora insieme ormai da moltissimi anni ed è perfettamente rodata, ma il connubio instaurato con l’Amministrazione Comunale di Castel Gandolfo a cominciare dal Sindaco Alberto De Angelis, all’Assessore Cultura, Sport e Servizi Sociali, Francesca Barbacci Ambrogi e all’ottimo sostegno dell’amico Roberto Becchetti, è stata davvero straordinario, sotto ogni punto di vista.

La bellezza di Castel Gandolfo, cittadina nel cuore dei Castelli Romani, non ha certo bisogno di presentazioni, conosciuta in tutto il mondo, rappresenta anche e soprattutto per la sua collocazione geografica, la location perfetta per realizzare un progetto internazionale di altissima levatura artistica.

Un Mix di bellezza ed eleganza messa in scena da quattro meravigliose modelle internazionali scelte da Marco Ciriaci che per questo progetto ha voluto la meravigliosa ligure Francesca Licini, Denise Sene statuaria bellezza dell’Emilia Romagna, Laura Comaschi sensualissima finalista del programma televisivo “La Pupa e il Secchione” ed infine dalla travolgente bellezza mediterranea della romana Angela Castellani.

A sostegno di queste quattro meraviglie “made in Italy” Ciriaci ha voluto al suo fianco uno staff di altissimo livello artistico, a cominciare dalla Responsabile Moda – Fashion Manager Giorgia Pacini, che ha selezionato accuratamente l’intero outfit abiti e gioielli indossati dalle quattro ragazze.

Per l’incarico più arduo, quello dell’immagine, è stata scelta la bravissima fotografa russa Olesya Mochalina. Due “big” anche nel comparto trucco e parrucco, a dirigere i Make Up Artist Giorgia Castigliani, Delia Cipponeri e Antonella Imperatore un autentico “numero uno” Antonio Ciaramella, Make Up Artist di fama internazionale. Stesso discorso per il Fashion Stylist curato dal grande “parrucchiere delle dive” Michele Spanò che ha diretto lo straordinario ed estroso Luca Barile.

Riprese e video Backstage dirette da Stefano Patacchiola e Manuele Mariotti. Messa in onda per SKY e GO-TV Dgt. Un ringraziamento particolare ai Partners che hanno supportato questo meraviglioso progetto, Atlantis Inn Castel Gandolfo, Arte e Vino – Alessandro Carosi, Emporio Vino Castel Gandolfo, Paradiso Ricevimenti di Claudio e Daniele Santini per la speciale collaborazione.

Official Press Office

Sante Cossentino