Papa Francesco, in una notizia pubblicata dai siti internet in lingua spagnola Telam e Religion Digital, ha affermato che è "molto preoccupato" per gli effetti che la pandemia di coronavirus potrebbe avere sul mondo del lavoro in tutto il mondo e ha anticipato che convocherà il Dipartimento per lo sviluppo umano integrale del Vaticano per studiare misure che può mitigare le conseguenze negative della diffusione della malattia sull'occupazione.

"La prossima settimana incontrerò la direzione del Dicastero per il servizio di sviluppo umano integrale per iniziare a studiare le misure",

ha detto il pontefice in un dialogo telefonico con le agenzie. Con decisione del Pontefice, il Vaticano ha già annunciato che accetterà di abbassare gli affitti delle attività commerciali, dei bar e dei ristoranti nel centro di Roma che operano negli edifici della Santa Sede, specialmente nei dintorni di Piazza San Pietro.

Ottime iniziative ma non basta! Occorre una collaborazione da parte di tutti i Vescovi locali e le diocesi sparse per il mondo per sviluppare iniziative concordate con il territorio.