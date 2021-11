L' ufficialità della notizia è arrivata gradita per la sua città natia di Galatina, provincia di Lecce, e per tutto il Salento in generale.

Madre Elisa Martinez è finalmente considerata Venerabile. Il lungo iter si è concluso positivamente, ora si attende con trepidazione il momento in cui potrà essere dichiarata Beata.

Generosità e impegno per il prossimo hanno contraddistinto il suo cammino di vita.